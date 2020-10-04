"Я нигде не напивалась!": почему Валентина Талызина разругалась с Барбарой Брыльской

Валентина Талызина рассказала о долгой вражде с Барбарой Брыльской. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Валентина Талызина рассказала о долгой вражде с Барбарой Брыльской. Актрисы вместе играли в культовом фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Страсти на съемочной площадке, которая стала настоящим полем боя, кипели не на жизнь, а на смерть. Были там и обиды, и драки, и даже обвинения в алкоголизме.

Валентина Талызина впервые рассказала о своих отношениях с Барбарой Брыльской. Актрисы вдрызг разругались много лет назад. Как известно, на роль Нади режиссер Эльдар Рязанов лично выбирал актрису. Про Брыльску он говорил, что у нее западная внешность. Однако Талызиной пришлось озвучивать коллегу. Это было связано с сильным польским акцентом приглашенной звезды. Валентина Илларионовна считает, что озвучила Брыльску лучше, чем та сыграла.

"Это было право Рязанова, он взял Брыльску. Она действительно красивая женщина, западная. И у нее секс есть, как он говорил. Этого он не нашел в наших артистках. Я не пробовалась. Немоляева говорила, что у нее было восемь проб", - поведала звезда.

В ходе работы актрисы настолько часто ссорились, что доходило даже до драк. "Я даже била Брыльску на съемках", - призналась 85-летняя Валентина Илларионовна в программе "Секрет на миллион".

Актрисы вместе играли в культовом фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Фото: кадр из фильма

Однажды Барбара рассказала, что Талызина напилась на каком-то мероприятии и сказала ей, что она получила государственную премию за роль в фильме незаслуженно. "Брыльска говорила, что я напилась", - объяснила причину вражды Валентина Илларионовна.

Но, по словам народной артистки, это неправда. "Я нигде не напивалась! Никогда! Это полный бред, я такого не говорила. Получила государственную премию не только она, это был общий коллективный труд. Но спасибо я от Брыльской не дождалась", - заявила Талызина.

Актриса также призналась, что во время съемок "Иронии судьбы" получала в театре 134 рубля. При этом 72 рубля уходили на выплату за кооперативную квартиру. "Поэтому я снималась без разбора, много. Я наснималась в 120 фильмах", - резюмировала артистка.

Напомним, Валентина Талызина известна работами в таких картинах, как "Зигзаг удачи»", "Большая перемена", "Афоня", "Старики-разбойники" и многих других. Но именно роль Вали в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром" сделала из Валентины Илларионовны настоящую звезду. Всего за всю свою карьеру актриса воплотила на экране более сотни персонажей. В последние несколько лет Талызину можно было часто увидеть в различных сериалах. Так, артистка появилась в шестом сезоне ситкома "Кухня".