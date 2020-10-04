Что сейчас творится в Азербайджане, и что в Баку говорят о России Фото: REUTERS

Предыдущая война в Карабахе - в апреле 2016 года - длилась три дня. Нынешнее столкновение продолжается уже неделю.

В прошлый раз азербайджанская армия отвоевала несколько ключевых высот, сегодня она старается охватить Карабах с разных сторон. Наиболее успешно операция ведется с юго-востока Карабаха, на Физулинском направлении. Это живописный район с плодородными долинами и горами, за которыми - уже Иран. Дорога петляет вдоль холмов и, когда машина поднимается на один из них, на горизонте видны иранские села.

С 1993 года северо-западная часть этого района с центром Физули контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Здесь и был нанесен один из самых мощных атакующих ударов азербайджанских войск. И хотя официальные лица в Баку не торопятся объявлять об освобождении города Физули, несколько моих собеседников из военных кругов и администрации республики сообщили, что захват райцентра - это вопрос часов, а не суток.

Началу боевых действий в Баку не удивились Фото: Равиль ЗАРИПОВ

На севере Нагорный Карабах упирается в город Тертер. За исключением этого городка, большая часть района контролируется непризнанной НКР.

Тертер совсем не похож на военную крепость или прифронтовой город. Он больше смахивает на туристический курорт, чистенький и аккуратный. Здесь около 100 тысяч жителей и даже есть русская община, русская школа.

Как и в 2016 году, город Тертер сейчас подвергается артобстрелу со стороны армянских подразделений.

Официальные сводки боевых действий оглашаются в Азербайджане на ежевечерних брифингах Минобороны.

На одном из таких выступлений начальник пресс-службы Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы, сообщил, что за первые 6 дней боев «потери противника составили до 230 танков; 250 артиллерийских установок; 38 средств ПВО; 1 зенитно-ракетный комплекс С-300».

А «фишкой» этой войны стало эффективное использование Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов, которые наносят удары по бронетехнике и штабам. Видеоролики этих ударов постоянно демонстрируются по азербайджанским каналам.

Азербайджан уже давно сотрудничает с израильскими военными компаниями, производящими беспилотники. Но помимо закупок боевых дронов, Израиль помог построить завод, на котором Азербайджан теперь выпускает беспилотники сам.

Все знали: За день до Карабахской войны народ в Баку начал скупать продукты

… Как отнеслись жители Баку к началу боевых действий? Это никого не удивило. События нарастали как снежный ком, катящийся с горы. В июле произошли столкновения на азербайджано-армянской границе, там где близко проходят трубопроводы, по которым Баку экспортирует нефть на мировые рынки. Похороны погибших азербайджанских генерал-майора и полковника сопровождались в Баку многотысячными демонстрациями.

В августе прошли азербайджано-турецкие широкомасштабные учения с боевой стрельбой. Безусловно, азербайджанская армия готовилась...

Любопытный эпизод произошел со мной в субботу 26 сентября, за несколько часов до начала боевых действий. Поход за продуктами в супермаркет запомнился непривычно большим количеством людей, закупавшим продукты первой необходимости. Тут бытует поговорка: «Баку – город маленький», то есть сарафанное радио работает быстро.

Во многих местах вывешены турецкие флаги в знак благодарности этой стране за поддержку Фото: Равиль ЗАРИПОВ

И еще одна характерная для этих дней деталь - Во многих местах вывешены турецкие флаги - своего рода благодарность стране, поддержавшей действия Азербайджана.

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Журналисты пишут стендапы на фоне разбитых окон: Степанакерт пережил сильный обстрел

Вечерний обстрел Степанакерта я застал на подъезде к нему. Вспышка от первого взрыва на мгновение осветила полгорода и даже в темноте был виден поднявшийся дым. Третий рванул, осветив машину, где-то сзади, уже в центре. Минобороны Карабаха оперативно определило тип вооружения, примененного Азербайджаном – реактивная система залпового огня «Смерч» с кассетной начинкой (подробности)