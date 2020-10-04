Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 4 октября 2020 года

Мы собрали свежие новости к 4 октября 2020 года о том, что происходит в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Азербайджан и Армения продолжают информационную войну. Видеокадры ликвидации боевой техники заполнили международные социальные сети. На брифингах звучат все новые и новые цифры потерь. Можно сказать, что они с обеих сторон уже огромные. При подсчетах важно учитывать, что в Азербайджане проживает 10 миллионов человек, а в Армении менее 3 миллионов. А теперь вычтите из этих чисел детей, женщин и пенсионеров.

АЗЕРБАЙДЖАН

Десятки роликов с уничтожением боевой техники противника. Титры стали довольно однообразные: "пресечена боевая активность противника" или "противнику был нанесен сокрушительный удар". Минобороны Азербайджана отчиталось об уничтожении 230 танков, 250 артиллерийских установок и минометов, зенитно-ракетного комплекса С-300, а еще о взятии под контроль села Мадагиз у линии соприкосновения сторон. Президент Ильхам Алиев в своем Фейсбуке поздравил командира 1-го армейского корпуса Хикмета Гасанова "с освобождением села Мадагиз от оккупации".

Кроме сводок, Минобороны Азербайджана опубликовало перечень средств, которые организации и частные лица перечислили в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 октября. Среди них 120.106.408 манат, 218.680 долларов США, 18.341 евро и даже 5000 рублей.

АРМЕНИЯ

Минобороны Армении заявляет, что на подступах к границе Нагорного Карабаха уничтожены 2745 военных Азербайджана, 355 танков, 123 беспилотника, 14 самолетов, 14 вертолетов и 4 ракетных комплекса. Это перекрывает цифры, что представил Баку в своих сводках с 27 сентября. Армянские военные заявляют, что оборонные подразделения продолжают с уверенностью контролировать ситуацию на фронте.

На последнем брифинге для журналистов представители Минобороны Армении отметили, что один из рядовых вовремя уничтожил беспилотник врага, другой внезапно атаковал и уничтожил 9 солдат противника, еще несколько человек вовремя подбили танки противника.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу также заявил, что вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах будет обсуждаться в рамках Минской группу ОБСЕ.

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян оставила на своей странице в социальной сети несколько сообщений. В одном из них говорится, что мирные жители уезжают из крупных городов Нагорного Карабаха, которые подверглись ракетным атакам. В Ереване уже опасаются не только гуманитарной, но и экологической катастрофы в зоне конфликта. На ее фоне коронавирус может показаться насморком.

Напомним, ранее лидеры России, Франции и США, представляющие страны—сопредседатели Минской группы, осудили насилие в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта прекратить все боевые действия.