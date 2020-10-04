«Это не он!»: Фанаты не узнали располневшего Игоря Николаева

60-летнего Игоря Николаева и правда сложно признать Фото: Instagram.com

Маэстро Игорь Николаев в минувшую пятницу стал гостем «Нового Радио». Музыкант пришёл туда в компании своего коллеги Димы Билана.

После эфира победитель «Евровидения-2008» выложил фото с Николаевым в свой Инстаграм. Фанаты не признали располневшего композитора:

«Это не он! Как Николаев поправился во время карантина!»

60-летнего Игоря Николаева и правда сложно признать на этих кадрах. В своём Инстаграме артист выглядит чуть иначе: стройный, подтянутый.

Поклонники музыканта предположили, что он, как и другие звёзды, фотошопит свои фото, чтобы выглядеть в глазах фанатов молодым и спортивным.

Напомним: во время карантина Игорь Николаев угодил с подозрением на коронавирус в больницу. Поначалу артист и его семья не комментировали диагноз, но после того, как Николаеву сделали повторный анализ, его супруга певица Юлия Проскурякова выложила отрицательный результат теста. Мол, у музыканта был не коронавирус, а банальное воспаление лёгких.

- Долгожданный результат: COVID-19 - отрицательно! - радовался в своём блоге Николаев после выписки. - Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!

Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!-поблагодарил близких музыкант.

Артист подчеркнул, что первый тест на коронавирус тоже был отрицательным.