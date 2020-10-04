В Калифорнии потомкам рабов планируют выплатить репарации

Подписанный губернатором документ не оговаривает формы выплат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, представитель Демократической партии США, подписал закон, согласно которому будет создана инициативная группа с целью изучения возможных выплат потомкам рабов репараций за тяжелое прошлое их предков.

Подобные вопросы поднимались в некоторых штатах и ранее, например, в Техасе и Нью-Йорке, однако дальше разговоров дело не пошло. Калифорния может стать в деле выплат первопроходцем.

«Как нация мы можем по-настоящему процветать только тогда, когда у каждого из нас будет возможность процветать. Наша болезненная история рабства превратилась в структурный расизм и предвзятость, которые пронизывают все наши демократические и экономические институты», – заявил Ньюсом на встрече с журналистами.

Подписанный губернатором документ не оговаривает формы выплат – помимо денежных репараций вполне возможно финансирование обучения потомков бывших рабов, реструктуризация кредитов, списание долгов по студенческим займам и прочее.

С конца мая в США происходят народные волнения, нередко переходящие в массовые беспорядки. Основной целью протестующие называют борьбу с расовой дискриминацией, а также с полицейским беспределом.