В Нью-Йорке резко увеличилось количество убийств

В полицейских отчетах говорится о том, что количество инцидентов со стрельбой в Нью-Йорке осенью выросло на 127% по сравнению с прошлым годом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Нью-Йорке с приходом осени резко возросло число убийств и перестрелок. Правоохранители говорят, что это последствия летних протестных акций и демонстраций, когда возмущенные гибелью темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, вышли на улицы мегаполиса.

В полицейских отчетах говорится о том, что количество инцидентов со стрельбой в Нью-Йорке осенью выросло на 127% по сравнению с прошлым годом. В 2019 году подобных преступлений было 67, в 2020-ом – 152.

На 40% увеличилось и количество убийств: в прошлом году на улицах города было убито 246 человек, в этом году – 344. Также стало больше краж с взломами, преступлений на почве ненависти, увеличилось количество арестов с применением огнестрельного оружия.

- Несмотря на беспрецедентные проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, наши служащие продолжают бороться с преступным миром, - говорит комиссар полиции Дермота Ши. – Полицейские изо дня в день работают, чтобы обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка в каждом районе города.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо также озабочен ростом преступности.

- В городе сейчас небезопасно, - заявляет Куомо. – Люди озлобились не только из-за проблем расовой дискриминации, но и из-за эпидемии коронавируса. Им сложно думать о будущем, они встревожены. Сама по себе преступность не исчезнет, надо бросить все силы на борьбу с ней.

Чиновников удручает тот факт, что преступниками чаще всего становятся молодые люди, которые в период эпидемии COVID-19 остались без работы. Чтобы хоть как-то усилить контроль за молодежью мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио решил сократить на 1 млрд. долларов бюджет нью-йоркской полиции. Деньги планируется передать общественным организациям для борьбы с молодежной преступностью.