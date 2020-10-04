Первый выпуск "Ледникового периода": триумф Бузовой, провал Загитовой и ревность Регины Тодоренко

Для далекой от катка Ольги Бузовой премьера "Ледникового периода" стала настоящим триумфом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Падения, слезы и жесткая конкуренция - на Первом канале состоялась одна из самых ярких премьер телесезона. Юбилейный, десятый "Ледниковый период" заставил прильнуть к экранам даже тех, кто никогда не интересовался фигурным катанием, ведь на льду - целая россыпь звезд: Ольга Бузова, Регина Тодоренко с мужем-конкурентом Владом Топаловым, Ирина Пегова, Влад Соколовский, Надежда Михалкова...

Не меньше появления знаменитостей ждали в программе и дебюта ведущей: в роли хозяйки "Ледникового периода" выступила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Но далеко не всем ее манера вести эфир пришлась по вкусу - мол, лучше бы 18-летняя фигуристка продолжала рассекать лед, чем работать на камеру. От внимания зрителей не укрылись волнение и ошибки ведущей, за которые ее буквально разнесли в соцсетях.

Надежда Михалкова и Максим Маринин Фото: Михаил ФРОЛОВ

"У Загитовой каша во рту, как ее взяли в шоу с такими проблемами с дикцией?", "Заученный текст, никаких эмоций", "Деревянные фразы, повторы", "Двухлетний ребенок справился бы лучше!", "Неужели режиссеры не видят, что она не вытягивает?", "Ведущая никакая, из-за нее шоу больше похоже на мероприятие в школьном актовом зале", "Уберите Муму с экрана!", - возмущается народ в соцсетях.

Обидное прозвище приклеилось к Алине Загитовой после высказывания трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Строгое жюри Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Буду ли я смотреть "Ледниковый период" с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует!, - заявила на днях именитая спортсменка. Впрочем, еще и до критики Родниной юная фигуристка угодила в череду скандалов и стала одним из главных раздражителей в российском спорте. Сначала она объявила о перерыве в карьере, затем вместо возвращения поступила в университет, из-за съемок на Первом канале пропустила открытые прокаты сборной и не заявилась на этапы Кубка России - все это вызвало гнев и непонимание у фанатов фигурного катания.

Ирина Пегова и Алексей Тихонов Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот для далекой от катка Ольги Бузовой премьера "Ледникового периода" стала настоящим триумфом. Номер звезды "Дома-2" режиссеры, как и положено, оставили на десерт - Оля появилась на экране под конец третьего часа. За это время ее фанаты буквально атаковали комментариями эфир в YouTube, переживая, появится ли на льду их любимица. И она появилась - в эффектном алом платье, с пышным хвостом на голове, под хит Кристины Агилеры. Номер пестрил эффектными поддержками: Бузова и летала, и прыгала, и кружилась, и буквально сидела на шее партнера... При этом, как отметили комментаторы, в воздухе все делала в такт и невероятно изящно, хотя для фигурного катания Бузова с ростом в 176 см считается "большой" и неудобной для партнера. Королева Инстаграма с 20-миллионной армией подписчиков настолько впечатлила жюри, что даже строгая Татьяна Тарасова пообещала познакомиться с ее творчеством.

Елена ильиных и Сергей Полунин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из главных интриг проекта - соревнование между Владом Топаловым и Региной Тодоренко. Муж и жена участвуют в шоу в парах с партнерами-профессионалами, и чтобы добиться победы, готовы на все. Так, номер Топалова с фигуристкой Еленой Ильиных стал самым чувственным в первом выпуске - певец опускался на колени и даже целовался с партнершей. А вот Регина никакой романтики себе не позволяла.

Одна из главных интриг проекта - соревнование между Владом Топаловым и Региной Тодоренко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Дома поговорим, - пригрозила телеведущая мужу за его "фокусы".

Прокат другого певца - Влада Соколовского, несмотря на его хорошую физическую подготовку, оказался провальным. Артист упал дважды, причем во второй раз рухнул спиной на лед прямо с партнершей на руках. К счастью, обошлось без серьезных травм.