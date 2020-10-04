В США готовятся к массовым беспорядкам в день президентских выборов

Основной целью центра станет координация действий правоохранителей в случае возникновения массовых общественных беспорядков Фото: REUTERS

Министерство юстиции Соединенных Штатов совместно с Федеральной службой безопасности занимаются разработкой планов на случай массовых беспорядков в день голосования на президентских выборах, которые в этому году пройдут 3 ноября.

Согласно информации, полученной американскими СМИ, планируется создать координационный центр в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне (округ Колумбия).

Основной целью центра станет координация действий правоохранителей в случае возникновения массовых общественных беспорядков.

Помимо мониторинга ситуации на избирательных участках в день голосования, чиновники будут отслеживать попытки подкупа или запугивания избирателей, случаи мошеннических действий с бюллетенями, а также оценивать потенциал киберугроз.

ФБР уже прокомментировала эти планы: подобным образом спецслужбы готовятся к каждым выборам, но в этом году в связи с коронавирусом и протестными движениями в стране, работа будет сложнее, так как силовикам придется учитывать множество дополнительных факторов. Является ли дополнительным фактором заболевание коронавирусом действующего президента США Дональда Трампа, в ФБР не стали пояснять.