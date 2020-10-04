Грустно, когда мальчишка мечтает не о рекордах, а просто откашляться: Яну Маркевичу требуется дорогостоящее лечение

Мальчик болен муковисцидозом — врожденное и постепенно прогрессирующее заболевание, лекарства от которого пока не изобретено

Четырнадцатилетний Ян – настоящий подросток. Он хочет покорить мир и ничего не боится. Зимой прыгает на снегокате с трамплина, когда все вокруг просто катаются с горки. Летом играет в футбол в компании уже взрослых парней. И хотя они все сильнее его, ничуть не уступает в мастерстве и бесстрашии во время спортивных стычек. За то и держат! Его уважают. Вот только мама обещает выдрать за баскетбол в гостиной, но его даже это не пугает. Ведь мама добрая, она простит, как говорил поэт Остер. Расчет верный. Тем более, гораздо больше, чем за недоразбитую люстру и даже больше чем за синяки на коленках сына, она боится, что не хватит денег, чтобы сохранить ему жизнь…

Мальчик болен муковисцидозом — врожденное и постепенно прогрессирующее заболевание, лекарства от которого пока не изобретено. Если его не лечить, то постепенно легкие больного забьются вязкой мокротой, и он умрет страшной смертью от удушья. Если же правильно и вовремя принимать лекарства, можно прожить полноценную, долгую жизнь. Что и собирается сделать Ян.

Однако все лекарства очень дорогие. И, увы, далеко не все помогает приобретать государство. Проблема эта то и дело всплывает в кулуарах Минздрава, но тут же снова тонет в водовороте других нерешенных проблем.

- Я работаю, экономлю, коплю каждый рубль, но в нашем маленьком городке нет работы с зарплатой, которой хватило бы на оплату такой дорогой болезни – тяжело вздыхает мама. – вот, например, для того, чтобы разжижать и выводить мокроту, необходим препарат Гианеб. В месяц только на покупку Гианеба необходимо 7 800 рублей, это 98 600 рублей в год! При этом, я ращу сына одна. А ведь кроме лекарств нужно еще одеваться, покупать еду. И как нам жить?

Конечно, когда-нибудь все наладится, и необходимые лекарства станут более доступными, и вообще, изобретут средство, которое будет излечивать больных муковисцидозом. Но это будет еще не скоро. А дышать Яну нужно сейчас, и срочно!

Мальчик переживает очередное тяжелое обострение. Из-за постоянного дефицита лекарств легкие Яна слишком сильно забились мокротой, которую он не в силах откашлять. Ему все труднее и труднее дышать. В состоянии постоянного кислородного «голода» мальчишка теряет силы. Он сейчас больше храбрится, чем испытывает желание играть, побеждать, да даже просто гулять! И мама втайне уже даже мечтает, чтобы сын снова пугал люстру волейбольным мячом. Пусть синяки и вечная неугомонность, лишь бы не это тихое, печальное утекание жизни! Мало того, нарастает риск инфекции, которая может поселиться в легких парня в любой момент. А это уже будет бой непосредственно со смертью, и не факт, что Ян в силах его выиграть.

Пожалуйста, помогите закупить необходимый мальчику Гианеб! Если лекарство будет, Ян воспрянет!

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