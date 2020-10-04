Первый тренер Александра Соболева: «Надеюсь, что Сане наконец-то дадут сыграть за сборную. Дзюба, по-моему, уже наелся»

Воспитанник барнаульского «Динамо» Соболев. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В субботу в Москве «Спартак» в рамках чемпионата России по футболу принимал «Зенит» (1:1). Кто только не комментировал этот матч! Но никто не отметил, что в составах двух суперпопулярных в России клубов, кроме множества иностранцев, играли шесть сибиряков. За москвичей – Роман Зобнин и Андрей Ещенко (родились в Иркутске), Павел Маслов (Тюмень) и Александр Соболев (Барнаул). За питерцев – Андрей Мостовой (Омск) и Александр Ерохин (Барнаул).

Ерохин, кстати, и открыл счет в матче. А другой воспитанник барнаульского «Динамо» Соболев участвовал в моменте, когда Понсе сравнивал счет.

Мы позвонили тренеру детско-юношеской спортшколы барнаульского «Динамо» Александру Горбунову.

- Александр Николаевич, ну как вам ваши воспитанники?

- Воспитанники? У меня вроде один в Москве, в «Спартаке» - Саня Соболев.

- Но ведь Ерохин тоже из Барнаула.

- Да, он тоже воспитанник нашей школы. Ерохин сыграл хорошо, Саня, по-моему, тоже.

- Соболева на замену поздновато выпустили.

- Если на замену, Тедеско его всегда на 60-65-й минуте выпускает. Тактика, ротация.

- То есть вы довольны?

- Да, я доволен. Надеюсь, что Соболеву наконец-то дадут сыграть за сборную. Все-таки первой будет товарищеская игра, со Швецией, Дзюба, по-моему, уже наелся, пора бы дать ему отдохнуть.

- А Ерохина почему на этот раз не взяли в сборную?

- Он только последние две игры сыграл в основе «Зенита», а так он или не играл, или выходил на замену. Наверное, у тренера сборной другие планы.

- А то ведь могли за сборную России сыграть сразу три Александра из барнаульского «Динамо». Соболев, Ерохин, плюс Александр Жиров (играет во второй лиге Германии в клубе «Зандхаузен»), которого Черчесов вызвал впервые. Это, наверное, рекорд для нашего футбола, когда одна школа из глубинки давала бы столько сборников.

- Ну, хорошо, что так получилось. Но задержится или нет в сборной тот же Саня Жиров - посмотрим. Хотя в оборонке, конечно, не все в порядке, поэтому, может, и задержится.

- Александр Николаевич, все ваши ребята, кто пробился в сборную России, ростом за 190. И Ерохин (195 см), и Саша Соболев (195), и вот теперь Жиров (193). Что, у вас баскетбольный подбор какой-то идет? Почему так?

- У нас баскетбольной команды долго не было, - смеется Горбунов. - Сейчас вот только появилась. Может, поэтому, высокие ребята и шли сюда? Не знаю. Ну, нет, они с детства занимались все футболом. Ну, почему, были у нас и маленькие. Алексей Смертин (176) – что, он большой, что ли?

- Но сейчас в Сибири выживают только футбольные богатыри… Кстати, за Соболева, который перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 4,5 млн евро, компенсацию получил даже его предыдущий клуб «Томь»… Недавно стало известно, что выплаты в размере 5,2 млн рублей от «Спартака» должно получить и барнаульское «Динамо».

- Да, солидарные выплаты… Но деньги получит не спортшкола, а клуб.

- Да, длинная цепочка.

- Да. Сколько их у меня было воспитанников – и ни за кого ничего не получали.