В США разослали более 100 000 недействительных бюллетеней для голосования

Несколько десятков тысяч жителей Нью-Йорка получили конверты с бюллетенями, на которых были неверно напечатаны адреса и фамилии избирателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заочное голосование на президентских американских выборах началось сразу с нескольких инцидентов.

Несколько десятков тысяч жителей Нью-Йорка получили конверты с бюллетенями, на которых были неверно напечатаны адреса и фамилии избирателей. После заполнения и отправки такой бюллетень мог автоматически стать недействительным.

Вторая претензия была к отсутствию разделительной черты между отметками «бюллетень для досрочного голосования» и «бюллетень для голосования военнослужащих». И многие избиратели всерьез подумали, что им отправили бумаги, предназначенные только для военных.

- Получается какая-то массовая неразбериха с этими бюллетенями, люди пишут жалобы в комиссию по выборам и требуют разъяснений, - рассказывает член городского совета Джимми Ван Бремер.

Ответ в американском избиркоме нашелся быстро. В типографских ошибках обвинили компанию, которая занималась печатью бланков к выборам–2020. Там, в свою очередь, уверяют, что печатали бланки для голосования по закону и установленным им правилам.

Даже, если это и так, то факт остается фактом – часть американских избирателей уже заполнила и отправила неверные бюллетени.

- Мы будем связываться с такими людьми по телефону, электронной почте и через соцсети, - предупредил глава комиссии по выборам Майкл Райан. – Сейчас нам важно, чтобы люди поверили в выборы и в то, что голосование идет честным путем, поэтому будем прилагать все усилия, чтобы урегулировать спорные моменты.

Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы всем, кто получил неправильные бюллетени, прислать новые, даже в том случае, если человек уже проголосовал.

Досрочное заочное голосование в штате Нью-Йорк заканчивается 1 ноября.

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