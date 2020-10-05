"Да дебатам!", разнузданные старцы, чудо демократического дома, революция на рынке ритуальных услуг, утюг-шпион, "Это не телефонный разговор!" и суровый вольтерьянец

Болезнь Трампа за месяц до решительных выборов на редкость драматургична Фото: REUTERS

Политические дебаты – важнейшая составляющая политической культуры демократического общества. Еще в 2007 году тогда еще молодой и скромный А. А. Навальный принимал участие в начинании "Да дебатам!". Он бегал по залу и протягивал микрофон желающим задать вопрос.

Хотя и в том идиллическом году не обошлось без шероховатостей. А. А. Навальный на почве разногласий выстрелил в гостя дебатов юного чекиста Т. Р. Тезиева из травматического пистолета и поразил его напролом. Благожелательные милиционеры установили однако, что А. А. Навальный стрелял не от свирепого буйства, а токмо для благочиния дебатов, которым Тезиев вредил своим противоречивым поведением. После чего ведущего отпустили с миром.

На дебатах действующего президента США Трампа и его соперника Байдена ведущий дебаты журналист канала FOX Уоллес явился безоружным, о чем горько пожалел. Соперники так расходились, что прямо в кабак не ходи – и там такую срамоту среди пьяных не услышишь.

"Сонный Джо", на поверку оказавшийся чрезвычайно бодрым, диалектически призывал Трампа то "Да заткнись уже, парень!", то "Продолжай тявкать, парень!" и поименовал его "щенком Путина". Трамп в ответ называл Байдена "номером два", что в переводе на русский означает аввакумовское "Кал еси! Гной еси!". Пистолета же, чтобы устрашить буйных дебатирующих, у медиатора Уоллеса не было.

Весь мир с интересом ждал, как будут соискатели обзывать друг друга в следующем туре дебатов, но тут пришла стопудовая весть: "С Трампом – COVID", и он в госпитале. К чести Байдена, он не злословил болящего, но вместе с женой стал горячо молиться о его здоровье. Однако, не все были столь великодушны.

Болезнь Трампа за месяц до решительных выборов на редкость драматургична. Столь соответствующим канонам исторической драмы был разве что удар, поразивший Рузвельта 12 апреля 1945 г., за месяц до капитуляции Германии. Тогда в бункер рейхсканцелярии явился сияющий д-р Геббельс с радостным сообщением: "Mein Führer! Roosevelt ist Tod!". В чем собравшиеся увидели спасительное чудо гитлеровского дома.

Хотя бюллетени о здоровье Трампа довольно оптимистичны, активисты Демпартии все же надеются на чудо и в социальных сетях подражают д-ру Геббельсу с его упованиями. Освободители – они и в Африке, а равно и в Америке всегда освободители.

Как, впрочем, креативные предприниматели – они всюду креативные. Владелец томской "Единой диспетчерской службы ритуальных услуг" т. Шарабаев, объяснивший "Я хочу провести революцию на рынке ритуальных услуг, ввести новые услуги, новую культуру потребления", стал сдавать гробы в почасовую аренду - для фотосессии, видеосъёмки или психологической разгрузки.

Телеведущий-вольтерьянец В. В. Познер призвал бороться за соблюдение не только дисциплины мысли, но и дисциплины в широком смысле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хотя аренда стоит недешево – 5 т. р. в час, томичи и даже жители окрестных регионов расхватывают домовины, как горячие пирожки, от желающих нет отбою. Как сообщает креативный гробовщик, "К нам даже обратился Дмитрий из Кемерова, взрослый мужчина, и пожелал арендовать гроб на сутки".

Впрочем, у т. Шарабаева есть великие предшественники. На Июньском (1983 г.) пленуме ЦК КПСС, обсудившем актуальные вопросы идеологической и массово-политической работы, во главу угла была поставлена задача развивать дисциплину мысли и культуру потребления. Не прошло и сорока лет, как в далекой Сибири приступили к практической реализации решений пленума.

Что же касается дисциплины мысли, здесь могут оказаться ценным сообщение директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России В. В. Шпака, сообщившего журналистам, что в России найдены импортные утюги со встроенной прослушкой: "Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном".

Конструкторская, а равно и кураторская мысль не стоит на месте. Уже довольно давно известны утюги, работающие на передачу речевой информации, что нашло отражение в обороте "Вещает из каждого утюга". Теперь затейники пошли вперед и придумали утюги, работающие на прием.

Изделие мудрое, но нет уверенности, что многие ответственные секретодержатели самолично гладят белье. Большинство поручает глажку либо элитным фабрикам-прачечным, либо домашней прислуге. Конечно, разведку интересует все, и горничная тоже может в процессе глажки запросто что-нибудь выболтать.

Впрочем, В. В. Шпак предупреждает от опасности шпионажа не только посредством утюга, но и посредством телефонов Apple: "Нельзя в айфоне ничего, вообще ничего нельзя, если по-хорошему. Это все изначально закладывается в архитектуру устройства".

Тов. Шпак совершенно прав. От передачи конфиденциальной информации по телефону предупреждало еще гестапо выразительным плакатом "Pst! Feind hört mit!" ("Т-с-с! Враг подслушивает"), хотя в те годы фирмы Apple даже в проекте не было. Как, впрочем, и в позднем СССР, где бытовало устойчивое выражение "Это не телефонный разговор".

Возможно, с т. Шпаком случилась синекдоха, и он называет словом "айфон" вообще всякий телефон – от "Барышня, дайте мне 2-14", до самых навороченных смартфонов. Во всяком случае блюсти завещанную Ю. В. Андроповым и К. У. Черненко дисциплину мысли полезно при всяком телекоммуникационном оборудовании.

Телеведущий-вольтерьянец В. В. Познер призвал бороться за соблюдение не только дисциплины мысли, но и дисциплины в широком смысле. Он поставил в пример Францию, где за нарушение масочного режима штрафуют немилосердно. Вот так бы у нас – за первое появление без медицинской хари штраф 25 т. р., за рецидив 50 т. р. "Не сомневаюсь, что маски и перчатки стали бы носить. А верят или не верят, не имеет значения — пусть соблюдают».

Неясно, правда, как узнать, первое это нарушение или тут злостный рецидивист, которого следует карать по высшей таксе. Всех заносить в гигантский компьютер, к которому будут обращаться товарищи милиционеры?

Действительно интересно, переводим ли опыт страны свободы, равенства и братства, являющейся также полицейским государством, на язык родных осин. Это только вольтерьянцы знают.