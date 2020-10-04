Руслан Хасбулатов: То, что сейчас в Белоруссии, - это не октябрь 1993-го в России...

Руслан Хасбулатов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- ...Руслан Имранович, как здоровье?

- Спасибо, Александр, не жалуюсь, все в порядке.

- Вот если, допустим, брать события в Белоруссии, которые сейчас происходят, - они не напоминают вам октябрь 1993-го года у нас, в России?

- Нет, не напоминают. Это другая парадигма.

- А с чем сравнить?

- Скорее всего, нынешние события в Минске и других белорусских городах напоминают общее недовольство людей в Советском Союзе.

- Август 1991-го? (Путч ГКЧП).

- Нет... Не август 1991-го и не октябрь 1993-го, а - то, что началось со времен провозглашения Михаилом Горбачевым политики гласности. А потом - продолжилось.

- Это 1985-й?

- Нет, все же, думаю, позже...

Люди выступали не против социализма. Я категорически отвергаю, что в 1980-е была антисоциалистическая революция. Это мой старый друг Гавриил Попов такой тезис выдвинул, но это чушь собачья. Никакого антисоциалистического движения в СССР не было.

- А что же было?

- Люди хотели жить лучше. Вот те же белорусы, они же на перепутье Европы – здесь Прибалтика, здесь Польша. Они туда-сюда ездят, смотрят и говорят: слушайте, с какой стати мы живем хуже?

То есть белорусские события очень напоминают события и общественное недовольство людей в Советском Союзе все же в конце 1980-х годов.

- То есть с октябрем 1993-го года их нельзя связывать?

- Да нет, конечно. И я вообще не верю в эти заговоры, «зеленые», «красные», «цветные» революции, навязанные…

Вот интересное дело, нам все навязывают, а почему-то мы никому не навязываем. Вот почему нигде в Европе не происходит то, что мы навязываем? А нам все навязывают.

Ведь эти пропагандисты, которые эти идеи пропагандируют, - что нам якобы кто-то навязывает революции, - они невольно подводят мысль, что наш народ второстепенный, глупый, что нам можно навязать все, что угодно.

Это - примитивная пропаганда, от нее надо отказаться.

- Согласен.

- Надо повышать уровень жизни народа, чтобы он был выше, чем европейский.

Не смог Горбачев сделать так, чтобы советские люди посматривали сверху вниз на европейцев.

- Скажите, чем закончится эта ситуация в Белоруссии?

- Конечно, постепенно люди устанут от протестов, сойдет это все на нет. Но это первый этап.

Главный вывод – надо повышать уровень жизни людей.

- Ну, а коронавирус-то как? Он сильно влияет? На настроение масс...

- Это - всеобщая беда. Надо следовать рекомендациям врачей. Все-таки какая-то дисциплина, организованность должны быть, общество должно само о себе тоже заботиться.

Я думаю, что это пройдет. Изучая историю, убеждаешься, сколько было этих напастей. Но проходит время, и болезни тоже проходят. И... наступают другие болезни.

Здесь тоже надо делать выводы. Возможно, такие эпидемии будут случаться часто. А это требует другой модели экономики.

Впрочем, это уже другая тема...