Город Степанакерт подвергся обстрелам из реактивной системы залпового огня «Смерч» Фото: Александр КОЦ

Военкор «Комсомолки» успел сообщить, что, несмотря на продолжающиеся обстрелы, с ним все в порядке. Жив-здоров и его коллега, авторитетный военный журналист, автором телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов.

Столица Нагорного Карабаха обесточена из-за обстрелов Фото: Александр КОЦ

Вот что смог отправить в редакцию в Москве из Закавказья Александр Коц:

- Город Степанакерт подвергся обстрелам из реактивной системы залпового огня «Смерч» (аналог «Града» - ред.) и ракетами. Некоторые из неразорвавшихся снарядов торчат из балконов жилых домов. Снаряды попали в одну из местных подстанций. Таким образом выведена из строя энергоподстанция столицы Нагорного-Карабаха. Город полностью обесточен.

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