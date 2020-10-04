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Столица Нагорного Карабаха обесточена из-за обстрелов

Наш военный корреспондент Александр Коц с трудом смог выйти на связь из Степанакерта, который находится под огнем
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Город Степанакерт подвергся обстрелам из реактивной системы залпового огня «Смерч»

Город Степанакерт подвергся обстрелам из реактивной системы залпового огня «Смерч»

Фото: Александр КОЦ

Военкор «Комсомолки» успел сообщить, что, несмотря на продолжающиеся обстрелы, с ним все в порядке. Жив-здоров и его коллега, авторитетный военный журналист, автором телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов.

Столица Нагорного Карабаха обесточена из-за обстрелов

Столица Нагорного Карабаха обесточена из-за обстрелов

Фото: Александр КОЦ

Вот что смог отправить в редакцию в Москве из Закавказья Александр Коц:

- Город Степанакерт подвергся обстрелам из реактивной системы залпового огня «Смерч» (аналог «Града» - ред.) и ракетами. Некоторые из неразорвавшихся снарядов торчат из балконов жилых домов. Снаряды попали в одну из местных подстанций. Таким образом выведена из строя энергоподстанция столицы Нагорного-Карабаха. Город полностью обесточен.

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