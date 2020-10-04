«Этим занимается Билл Гейтс!»: Жириновский назвал коронавирус биологической войной

Фото: пресс-служба ЛДПР

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «КП» назвал коронавирус биологической войной.

- Билл Гейтс этим стал заниматься упорно, - напомнил он. - У него огромные деньги. Многие очень богатые люди понимают, что будущее человечества – это война. И воды не хватать будет, и продовольствия. А убивать людей жалко. Карабах – уже Армения хочет мирные переговоры. И Азербайджан. Это вполне может быть один из элементов биологической войны. Не случайно он начался в Китае. Чтобы Китай обвинить. А американские лаборатории по выработке любых возбудителей любых заразных болезней по всему миру, особенно по периметру наших границ. И там в Ухане ведь американская лаборатория.

Жириновский напомнил, что все началось в ноябре, когда американский вирусолог привез этот вирус туда.

- Утечка там произошла, специально, - считает политик. - Посмотреть, как в Китае будет реакция. Поэтому обвинить Китай у них есть все основания. Но Китай быстро перекрыл распространение, потому что режим страшный, авторитарный, однопартийный, везде полиция, КГБ. И они все перекрыли моментально. И Китай легче справился с пандемией, чем Индия демократическая, Бразилия, Америка. Конечно, это вид биологического оружия.

По версии политика, «испанка» - это тоже часть биологической войны.

- Была испанка – грипп. У меня дедушка умер. Сказали, что тиф. Название «испанка» как-то еще не прижилось в России. А это было вирусное заболевание. И домашние методы не действовали. Мой дедушка Павел Иванович Макаров, Рузаевка, тогда Пензенской губернии, тоже говорили: сходили в баньку. А после баньки давай чая с малиновым вареньем выпьем. Он пошел. В баньке попарился и чай попил. И умер. Нельзя домашними средствами.

Тогда еще, возможно, это была немцами задумка химического оружия. Они ведь газы применяли во время первой мировой войны. И они в конце войны назло всему человечеству могли запустить и распространителей того заболевания, который сегодня назвали коронавирус, а тогда просто грипп. Посчитать не могут, сколько погибло, - признался политик.

Ранее Жириновский призвал молодежь целоваться и обниматься на дискотеках только после тестов на коронавирус.