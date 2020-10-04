"Локомотив" продолжает хорошо идти по сезону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 4 октября, ближе к обеду, в Москве на стадионе "РЖД Арена" в Черкизово сошлись в 10 туре чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге "Локомотив" и "Химки". Перед этой игрой стало известно, что химчане стали новым местом работы известного полузщаитника Дениса Глушакова.

После того, как экс-капитан "Спартака", расторг контракт с грозненским "Ахматом", то некоторое время тренировался самостоятельно. И вот - шанс проявить себя Глушаков получил в поединке против хорошо знакомого ему "Локомотива". Ведь именно в клубе в Черкизово футболист вырос как игрок, добившись первых успехов.

Накануне поединка, при этом, стало известно, что у "Локомотива" появились свои проблемы. В атаке не появился хорошо игравший в последних встречах Федор Смолов. За сутки до матча на предыгровой тренировке нападающий получил повреждение, так что с первых минут у "Локо" на поле вышел Виталий Лисакович. Белорус не подвел - именно он на 25-й минуте матча открыл счет после паса Чорлуки.

Сам же хорват вскоре покинул поле - Ведран получил травму и его в скором порядке заменили на молодого защитника Данилу Куликова. Первый тайм остался без перемен - "Локо" выиграл стартовые 45 минут со счетом 1:0.

Но вот только судья объявил выходе на поле Дениса Глушакова во втором тайме, как тут же "Химки" забили ответный гол! На 46-й минуте Боженов после прострела с фланга поразил ворота "Локомотива". 1:1 и матч, казалось, обрел интригу.

Но на 55-й минуте встречи Антон Миранчук навесил с фланга в штрафную "Химок", и Владислав Игнатьев головой пробил так мощно, что вратарь соперников не успел среагировать. Мяч попал в перекладину и ударился о землю за линией ворот химчан. "Локо" повел 2:1.

И до конца поединка не упустил своего преимущества, выиграв очередной матч в сезоне. C 18 очками "Локомотив" теперь - четвертый в Премьер-Лиге. Но "Ростов" (17 баллов) и "Сочи" (16), уже совсем скоро проведут свой поединок на стадионе "Фишт".

Через две недели для клубов сезон возобновится. "Локомотив" дома примет ФК "Уфа", а "Химки" примут у себя "Спартак".