Главный тренер "Локомотива" Марко Николич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Локомотива" добились победы со счетом 2:1 в матче против подмосковных "Химок". Успех пришел "на характере" - пропустив в начале второго тайма неожиданный гол команда Марко Николича довел поединок до победы, одержав успех в третьей игре подряд.

После игры наставник "Локо" высказался об итогах поединка.

- Хочу с победой поздравить команду. Четвертая игра подряд с хорошим результатом. Самое важное сегодня было - набрать три очка. Сейчас будет перерыв и будем готовиться к следующей игре чемпионата, а потом - матчи в Лиге Чемпионов.

- Почему не было Смолова и травма Чорлуки - какова она?

- Не хватало Федора на поле, он получил микротравму тренировки. Ничего серьезного. Капитан ушел с поля после 30 минут. Надеюсь, что Чорлука будет с нами после перерыва.

- Появилась новость о том, что Кузяев будет игроком "Локомотива".

- Не знаю. У меня нет такой информации. Но, надеюсь, что будет усиление команды. Вторник будет последний день заявки на Лигу Чемпионов.

- На что обратите внимание в перерыве?

- Мы должны работать еще много. У нас появилось много новых игроков, и должны просто двигаться вперед спокойно по сезону.