В "Химках" оценили дебютный матч Дениса Глушакова

Экс-капитан "Спартака" провел один тайм за команду из Подмосковья. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Москве на стадионе "РЖД Арена" в Черкизово в воскресенье, 4 октября, прошел поединок 10 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Локомотив" одержал победу со счетом 2:1 над "Химками" и ворвался на 4 место в турнирной таблице до игры "Ростова" и "Сочи".

Тренер "Химок" Игорь Ющенко после окончания поединка появился на пресс-конференции для общения с прессой. Как пояснил наставник, новый главный тренер химчан Игорь Черевченко сразу же после окончания поединка уехал со стадиона по личным делам, с ним все хорошо. И сказал об игре кратко:

- Первый тайм у нас не получился, ребята были немного скованы. Во втором тайме уже забили быстрый гол. Благодарны за самоотдачу, по второму тайму - не заслуживали поражения. Но в целом хочу поздравить соперников с победой.

- Что можете сказать о новичках вашей команды, которые появились на поле в этой игре? (В частности, после перерыва, на поле вышел полузащитник Денис Глушаков - прим.ред.)

- Для нас это усиление. Ребята еще не готовы играть с первых минут, поэтому со второго тайма они вошли в игру и оживили ход поединка. Считаю, что они достойны играть в нашей команде.

- Нельзя ли было удержать Ломовицкого в аренде и не дать ему уйти в тульский "Арсенал"?

- Мне тяжело ответить на этот вопрос. Мы не решаем. Александру спасибо за тот вклад в игру в то, что он показал в нашей команде и удачи ему в дальнейшем.

Следующая игра у "Химок" пройдет через две недели. В гости к ним на стадион "Арена Химки" приедет московский "Спартак". Точная дата поединка будет объявлена чуть позже.