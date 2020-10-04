Министерство просвещения: Не будем переводить все школы на удаленку из-за коронавируса

Сегодня примерно 3 процента школ (а их почти 42 тысячи в РФ) находятся на карантине. Но примерно половина из них закрыты на карантин из-за ОРВИ, а не коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, как изменятся зарплаты работников образования, состоится ли окончательный переход на дистанционку и удастся ли избавить школы от вороха отчетов - с заместителем министра просвещения РФ Виктором Басюком в эфире Радио "Комсомольская правда" поговорил обозреватель kp.ru Александр Милкус.

- Хочу начать со слов искренней признательности, благодарности и поздравлений с наступающим праздником всех учителей российских школ, всех, кто работает в системе образования - это и управленческие команды, и руководители, и сотрудники органов управления образования. Удачи, здоровья (это самое главное сейчас) и, конечно же, терпения в нашем нелегком труде, – начал разговор заместитель министра.

- Виктор Стефанович, в таких условиях мы, по-моему, еще ни разу не праздновали День учителя. В Московской области 3 процента учителей уже 1 сентября не были допущены на работу - оказались либо вирусоносителями, либо болели ковидом в легкой форме. Есть письмо главы Роспотребнадзора Поповой о том, что в первую неделю нового учебного года около 1000 учителей заболели. Сколько педагогов мы не досчитались к концу сентября, пока не озвучивали. Как министерство оценивает ситуацию в целом по стране?

- Ситуация находится под особым контролем и у министерства просвещения, и у Роспотребнадзора. Сегодня примерно 3 процента школ (а их почти 42 тысячи в РФ) находятся на карантине. Но примерно половина из них закрыты на карантин из-за ОРВИ, а не коронавируса.

При этом Роспотребнадзор отмечает, что количество учителей на больничном примерно такое же, как и год назад, например. Заметной вспышки заболеваний среди педагогов мы не наблюдаем.

Точно не будет централизованных решений на уровне министерства просвещения о переходе на дистанционку всех школ. Ситуация как с COVID, так и с ОРВИ сегодня различается даже по муниципалитетам одного региона. Мы дали возможность школам самим определять образовательный процесс в зависимости от реальной ситуации.

Сегодня очень многие образовательные организации ведут смешанный образовательный процесс, очно-дистанционный. Нам очень важно сохранить здоровье и безопасность тех педагогов, которым 50+ (а таких много). Таких учителей чаще переводят на формат дистанционного преподавания. Кроме того, применяем сокращенное время занятий, разведение начала учебного дня.

Про переход на дистант

- Все-таки давайте уточним. Ходили слухи, что с 20 сентября все школы закроются на дистанционку. Потом – что с 5 октября, теперь – что с 19 октября....

- Официальных решений с федерального уровня о переводе на дистанционное обучение всех образовательных организаций России приниматься не будет.

- Но дистанционные технологии школы применяют все активнее...

- Дистанционные технологии - это не новое понятие. У нас уже в 2017 году была подготовлена нормативно-правовая база по использованию дистанционных технологий в образовательном процессе. Но этот, 2020-й год уникален в том, что эти технологии стали использовать повсеместно.

Про нагрузку

- Я не так давно разговаривал со студентами педагогического университета. Говорят, их учат, что норматив такой - 20% времени рабочего времени должно тратиться на уроки, 80% - это деятельность вне урока. Есть международное исследование TALIS, там посчитали - только 24% рабочего времени учителя тратят на занятия с детьми в классе, все остальное время – это отчеты, бумаги, общение с родителями, общение с руководством, повышение квалификации. При этом у нас серьезная нехватка кадров, некому работать в школах. Может, найти способ избавить педагогов от несвойственной им работы?

- У нас, согласно Трудовому кодексу, 36-часовая неделя для женщин. А на ставку учитель ведет 18 часов. Поэтому все-таки 50% трудового времени - это уроки, а все остальное – другая деятельность…

Проблема с излишней отчетностью, бюрократизацией есть. У нас же любая инстанция может написать в школу запрос, и те должны дать ответ. Мы работаем над снижением нагрузки на преподавателей. Например, создаем единую информационную систему по всем образовательным учреждениям страны. Школы не должны ее заполнять — она будет интегрирована с сайтами образовательных учреждений. И тогда любые организации, будь то общественные, административные, контрольные, получат возможность с этой платформы брать информацию и не загружать учителей заполнением справок и отчетов.

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк в эфире Радио "Комсомольская правда"

Больше скажу: мы считаем, что должна быть создана единая образовательная платформа, в которой будет информация про все образовательные учреждения. И на ней же размещен обучающий контент. Современный и проверенный специалистами. Кроме того, платформа должна дать возможность учителям общаться между собой, размещать свои методики, чтобы другие могли их брать...

- Писали, что проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) - это как раз подготовка к переходу школ на дистант...

- ЦОС не надо путать с дистанционным образованием. Это абсолютно разные сущности. ЦОС – это мультиплатформа, которая содержит все современные технологии, базу данных и базу информации, позволяющие эффективно осуществлять образовательный процесс в любой точке нашей страны. Это серьезный замах на развитие нашей школы.

ЦОС — это предоставление школам современных компьютеров. Это качественный интернет. Это помощь учителю, ученику и родителю. Важно, чтобы родитель со своего гаджета мог в любое время зайти на единую платформу и понимать, что сейчас изучает его ребенок, какие домашние задания, на что он должен обратить внимание, что происходит в школе, как он может в этом поучаствовать.

- Когда это все заработает?

- Первый этап развития цифровой образовательной среды - до 2024 год, последующий этап – 2030-й. Но мы понимаем, что жизнь сегодня от нас требует оперативных решений, и, конечно же, эти сроки будут максимально сокращены.

Про зарплаты

- Виктор Стефанович, у нас очень странная система выплат зарплат учителям. Как мы можем говорить о едином образовательном пространстве, если преподаватели одного и того же предмета с одинаковой нагрузкой в соседних областях получают разные деньги?

- Мы сделали серьезный шаг вперед, когда сравняли зарплату учителя со средней по экономике региона. Сегодня стоимость жизни в разных регионах разная — и я бы не сравнивал расходы учителя в Москве и где-нибудь в глубинке.

Но кое с чем я соглашусь. Конечно, должны быть единые экономические подходы в определении заработной платы. Сейчас у нас каждая школа самостоятельно формирует систему оплаты труда.

- Или им навязывает такую систему муниципалитет…

- Что сделала Москва? Рекомендовала школам продумать штатное расписание. Количество замов директоров сократилось — а деньги пошли на зарплаты учителям. Сократили больше 2 тысяч проверяющих, которые были в окружных управлениях образования. И эти деньги тоже пошли на зарплаты педагогам.

- Я знаю регионы, где выделяется на каждого школьника денег примерно столько же, сколько в Москве, а зарплаты учителя получают втрое меньшие...

- Это так. Поэтому мы в министерстве планирует начать обучение муниципальных и региональных управленческих команд в построении эффективной системы управления. Она будет направлена в первую очередь на улучшение положения учителя.

Второе. Мы видим, что есть школы, где ставки ниже минимального прожиточного минимума. Нонсенс! Поэтому мы планируем в ближайшее время определить базовый уровень, ниже которого обязательная часть заработной платы учителя не может быть. Мы хотим законодательно закрепить, что является компенсирующими выплатами для учителя. Чтобы деньги за проверку тетрадей не были «наградой» учителю, а выплачивались обязательно. Вообще нужно определить, что такое стимулирующие выплаты. У нас более 30 различных видов стимулирующих выплат. Например, в некоторых школах основанием для такой выплаты является поливка цветов.

- И когда будет наведен порядок?

- Мы хотим до конца года эту систему разработать, вынести ее на обсуждение правительства. Думаю, на следующий год появятся нормативные документы.