Российскому уголовному розыску исполняется 102 года

День работников уголовного розыска России отмечается ежегодно с 5 октября 1918 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День работников уголовного розыска России отмечается ежегодно с 5 октября 1918 года. Праздник этот не государственный, а потому даже сыщики отмечают свой профессиональный праздник на работе. Отличить сыщиков от обычных людей на улицах невозможно. Полицейские этих подразделений не носят форму.

Сотрудники Уголовного розыска МВД России имеют сегодня доступ к передовым достижением криминалистики, науки и техники: не выходя из своего кабинета, могут увидеть весь маршрут движения грабителя или потерявшегося ребенка. Но в своих кабинетах они бывают редко. Чаще где-нибудь в поиске или засаде. И когда замечают, что люди попали в беду, первыми спешат на помощь. Примеров тому множество. Сегодня мы вспомним неравнодушных сотрудников УгРо, которые могут гордиться своими поступками.

ДЕТИ В ВОДЕ

В этот летний день 23-летний сотрудник уголовного розыска Кабардино-Балкарии лейтенант полиции Ильяс Махошев работал около водоема, где преступник мог выбросить оружие. Внимание оперативника привлекла голова мальчика, которая то и дело уходила под воду.

Молодой человек стремительно ныряет в воду и быстро плывет к мальчику, который тонет посередине озера. Вытащив его на берег, тут же делает искусственное дыхание — парнишка оживает. Эти кадры сняли очевидцы на мобильный телефон.

Ильяс Махошев

- Любой мужчина поступил бы так же на моем месте, не раздумывая ни минуты, - заявил полицейский матери подростка, которая не находила слов, чтобы отблагодарить полицейского. У самого Махошева молодая семья и двое маленьких детей.

Подобные случаи происходят по стране довольно часто. Летом этого года в Амурской области оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Максим Михалёв вытащил из бурной реки маленькую девочку, которая потеряла сознание.

Максим Михалёв

ВЫХВАТИЛ ИЗ-ПОД КОЛЕС

От этих видео кадров становится не по себе: не каждый каскадер рискнет на такой трюк. Вот водитель микроавтобуса, в нарушение всех правил, резко разворачивается на перекрестке и сталкивается с легковой машиной. От сильного удара из окна автобуса на проезжую часть выбрасывает трехлетнего ребенка. Автобус становится неуправляемым и движется по кругу. Еще немного — и он проедет по мальчику. Но тут из проезжавшей рядом машины выскакивает мужчина, хватает малыша и относит его в безопасное место. В этой ситуации все решали секунды, и ангел-хранитель послал беззащитному малышу хабаровского полицейского. Старший оперуполномоченный уголовного розыска майор полиции Александр Богатырев успел выхватить мальчика из-под колес и оказал ему первую помощь в своей машине.

Со взрослыми тоже так бывает. Недавно в Воронежской области сыщики нашли рыбака, которого на лодке унесло вниз по течению Дона. Сигнал о пропаже поступил вечером, и полицейские решили незамедлительно начать поиски: полицейские понимали, что времени у них мало — ночью ожидались заморозки, и пропавший мог погибнуть от переохлаждения. Руководил операцией сотрудник уголовного розыска майор полиции Андрей Житлин. Вооружившись фонарями, полицейские выходили к бегу Дона и громко звали мужчину. Под утро они услышали слабый отклик со стороны реки. Андрей Житлин помог замерзшему и обессилевшему мужчине причалить к берегу. Рыбака напоили чаем и оказали медицинскую помощь.

Андрей Житлин

ПЕРВЫЕ НА ПОЖАРЕ

Часто убийцы и грабители пытаются скрыть свои преступления пожаром, да и граждане при любых чрезвычайных ситуациях чаще звонят в полицию. Именно поэтому сотрудники уголовного розыска приходят на место происшествия первыми. Они знают и умеют, как действовать.

Зимой этого года начальник уголовного розыска одного из районов Омской области майор Александр Тимощук и оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Денис Клименко ехали по ночному поселку и увидели дым над жилым домом. Полицейские стали будить спящих в квартирах людей и выводить их на улицу. А когда подъехали пожарные, вынесли вместе с ними со второго этажа женщину и мужчину, который не мог сам ходить. Потом они увидели в окне одной из квартир на первом этаже пожилую женщину без сознания. Полицейские разбили стекло, забрались в квартиру и вынесли пенсионерку на улицу.

Евгений Филиппов и Анатолий Окунев

Подобный случай произошел летом этого года в Красноярском крае. В дежурную часть сообщили о пожаре, и на место происшествия вместе с экстренными службами приехали и полицейские. Старший участковый уполномоченный майор полиции Евгений Филиппов и оперуполномоченный отдела уголовного розыска старший лейтенант полиции Анатолий Окунев до приезда пожарных провели эвакуацию людей. Одна из спасенных ими жительниц рассказала им о пенсионерке, которая не может ходить и имеет проблемы со слухом. Полицейские снова вошли в охваченное пламенем жилище, выбили дверь квартиры и на руках вынесли 89-летнюю женщину.

Евгений Филиппов и Анатолий Окунев

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