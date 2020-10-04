Споры вокруг мавзолея Ленина: откроют ли в нем «музей массовых репрессий»

В минувшую субботу на телеканале «Россия 24» митрополит Волоколамский Илларион предположил, что рано или поздно тело вождя мировой революции все же предадут земле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казалось, после того, как Союз архитекторов России отменил конкурс на лучший проект по потенциальному использованию мавзолея вслед за возможным захоронением Владимира Ленина в будущем, вопрос был закрыт.

Но нет…

В минувшую субботу на телеканале «Россия 24» митрополит Волоколамский Илларион предположил, что рано или поздно тело вождя мировой революции все же предадут земле. И задался вопросом о судьбе здания. Прозвучало словосочетание «музей массовых репрессий».

Что думают о будущем одного из самых известных строений на самой популярной площади России люди «из разных лагерей»?

Логично, что митрополита поддержал отец Андрей, декан истфака Свято-Тихоновского Гуманитарного университета:

- То, что предполагает митрополит Илларион, вполне может быть. Вопрос в том, что это тема не сегодняшнего дня, а некоего будущего. Пока это предположение. Допустимая версия развития событий. Но мы не можем стопроцентно предвидеть послезавтрашний день. Перезахоронение — вопрос очевидный. А дальнейшее использование здания мавзолея должно стать темой для широкого обсуждения. В каком формате? Специалистов - или общенародное? Светских кругов или церковных? В зависимости от этого решение и придется принимать. Может быть, здание как памятник архитектуры решат переместить в другое место. И да, не исключено потом создание музея. Ведь храмы на Красной площади имеют многовековую историю, а мавзолея до третьей декады прошлого века там не было...

Иной точки зрения придерживается Максим Сурайкин, глава «Коммунистов России».

- А если из какого-то церковного здания сделать музей Белого Террора? Ведь церковники принимали активное участие в уничтожении русского народа?! Ленин — олицетворение борьбы простых людей за свои права. Именно Ленин добился светского государства. И построения общества, где главным должен стать обычный человек. А церковные иерархи и чиновники церкви заинтересованы в доминировании РПЦ как финансово-управленческого института. И Ленин ведь им как бельмо на глазу был — как человек, ту систему поборовший. Его хотят уничтожить как символ. При том в этих нападках они сами себе противоречат. С точки зрения христианской культуры Ленин ведь ниже уровня земли захоронен! А то, что тело находится в саркофаге — так это аналог выставления мощей святых. Вот пусть сначала эти мощи захоронят — а потом выступают с такими инициативами. К Ленину идут миллионы людей каждый год. И мавзолей — памятник ЮНЕСКО. А вопрос, будируемый церковниками, не будет снят с повестки, пока сама церковь не изменится. Либо пока коммунисты не придут к власти и не поставят их на место — в рамках закона. Да они на Ленине просто пиарятся!