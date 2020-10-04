Больная Ирина Слуцкая: "Меня «лечили» и от СПИДа, и от красной волчанки"

Знаменитая фигуристка выступила с заявлением Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ирина Слуцкая много лет неизлечимо больна. Знаменитая фигуристка из-за недуга вынуждена сидеть на гормонах. На днях многодетная мама рассказала о болезни. Однако реакция поклонников шокировала звезду. И она решила расставить все точки над i.

"Вчера была открыта Америка: Слуцкая неизлечимо больна. Весь Интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра «склею ласты». Мне это было удивительно читать. С васкулитом я уже живу 17 лет. Как называется, не дождетесь. И даже не 10 и не 20 раз об этом говорила. Информация стара и древна, как вымерший мамонт. Но именно вчера это почему-то стало сенсацией", - обратилась Ирина Слуцкая к поклонникам.

По словам знаменитой фигуристки, история с ее неизлечимой болезнью обросла безумными подробностями. Но, что больше всего удивило многодетную мать, так это количеству сообщений с предложением помощи. "Меня «лечили» там и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита. Дорогие неравнодушные, я доверяю только доказательной медицине. Не надо меня лечить. Для этого существуют врачи, которым я верю", - заявила она.

Ирина особо подчеркнула, что никогда не делала и не делает акцент на своем заболевании. По словам Слуцкой, в ее жизни много достижений и ей есть что рассказать про себя.

"Думаю, что еще много времени пройдет, прежде чем мои рекорды будут побиты. Я горжусь тем, что я первая исполняла сложнейшие элементы, которые сейчас исполняют. Я горжусь тем, что занесена в книгу рекордов Гиннесса. Но не тем, что я болею. Я рассказываю о васкулите, чтобы помочь людям. Для того, чтобы люди, которые имеют эту болезнь, видели стимул к жизни, а не просто сидели и «готовились». Я очень рада, что я многих вдохновляю . Что можно в ремиссии прекрасно жить, как и я. Родить троих детей, как и я", - резюмировала знаменитость.

Стоит отметить, когда Ирина только узнала о диагнозе, то стала переживать, что никогда не сможет родить. "Я напрямую спросила врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор. Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, все обошлось, и малыш родился здоровым", - откровенничала мама троих детей.

Младшую дочь Киру она родила после 40 лет. Девочке еще нет и года. А вот старшему сыну уже 13. Он интересуется авиацией. Ну а средняя Варя обожает коньки. Девочка занимается фигурным катанием. У Артема фамилия Михеев, а у Варвары - Слуцкая. После 17 лет брака Ирина тайно развелась с первым мужем - учителем физкультуры Сергеем. 23 июня 2018 года она вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина. Свадьба состоялась в усадьбе предпринимателя во Владимирской области. Гостей молодожены не приглашали. У Алексея есть дети от первого брака - сын и дочь.