Анекдоты: После удара лопатой жизнь дождевого червя разделилась на до и ждевого червя

- В наше время никому верить нельзя. Вон на пакетике с семенами было написано «Петрушка», а взошла полынь. Посеяла баклажаны - оказался табак. Вместо укропа вообще какая-то хрень выросла.
- Не хрень, а конопля. В протоколе расписывайтесь, гражданочка.
* * *
Женщина может бесконечно долго смотреть на одну вещь.
Пока не подойдет мужчина и не купит ей эту вещь.
* * *
Сделал, как советовали в интернете: чтобы выучить английский, погрузился в среду носителей языка - поехал в Англию, набедокурил, сел в тюрьму. Целый год на государственном содержании среди носителей.
Теперь в совершенстве знаю хинди и арабский, неплохо китайский и какой-то африканский диалект. Английский - по-прежнему со словарем.
* * *
- Петрович, а что такое амаретто?
- Если вкратце, это настойка на косточках!
- Ничего себе! Холодец?!
* * *
Сегодня спросила мужа, почему он больше не говорит, что любит меня. Ответил: после того как я разбила его машину, сам факт, что я до сих пор здорова и живу в его доме, уже служит доказательством его горячей любви.
* * *
Встречаются двое.
- Как жизнь, старина?
- Да не очень… Зарплата снизилась, цены растут, рубль падает, экономика стагнирует, воровство растет, народ недоволен.
- Ты это зря! Зарплату поддерживают, цены стоят, рубль скоро укрепится, экономика растет, жулье сажают, все всё одобряют!
- Погоди, я в России живу, а ты где?!
- И я в России!
- Я в Ухрюпинске.
- А я в Росстате!
* * *
В США провели конкурс на самое замечательное животное. Из соображений политкорректности победила зебра.
* * *
Художники не рисуют, а пишут.
Моряки не плавают, а ходят.
Артисты не работают, а служат.
И только летчики не выпендриваются, а летают.
* * *
Уважаемые городские, если при посадке картошки в деревне над вами смеются соседи, то просто прекратите сажать картошку из «Макдоналдса».
* * *
- Это, внучек, было очень-очень давно...
- Что значит «очень давно»?
- Э-э-э... Когда люди в метро ездили без масок.
- Да ну тебя, деда. Я же тебя не сказку прошу рассказать. Я серьезно спрашиваю!