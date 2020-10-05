Анекдоты: После удара лопатой жизнь дождевого червя разделилась на до и ждевого червя

- В наше время никому верить нельзя. Вон на пакетике с семенами было написано «Петрушка», а взошла полынь. Посеяла баклажаны - оказался табак. Вместо укропа вообще какая-то хрень выросла.

- Не хрень, а конопля. В протоколе расписывайтесь, гражданочка.

* * *

Женщина может бесконечно долго смотреть на одну вещь.

Пока не подойдет мужчина и не купит ей эту вещь.

* * *

Сделал, как советовали в интернете: чтобы выучить английский, погрузился в среду носителей языка - поехал в Англию, набедокурил, сел в тюрьму. Целый год на государственном содержании среди носителей.

Теперь в совершенстве знаю хинди и арабский, неплохо китайский и какой-то африканский диалект. Английский - по-прежнему со словарем.

* * *

- Петрович, а что такое амаретто?

- Если вкратце, это настойка на косточках!

- Ничего себе! Холодец?!

* * *

Сегодня спросила мужа, почему он больше не говорит, что любит меня. Ответил: после того как я разбила его машину, сам факт, что я до сих пор здорова и живу в его доме, уже служит доказательством его горячей любви.

* * *

Встречаются двое.

- Как жизнь, старина?

- Да не очень… Зарплата снизилась, цены растут, рубль падает, экономика стагнирует, воровство растет, народ недоволен.

- Ты это зря! Зарплату поддерживают, цены стоят, рубль скоро укрепится, экономика растет, жулье сажают, все всё одобряют!

- Погоди, я в России живу, а ты где?!

- И я в России!

- Я в Ухрюпинске.

- А я в Росстате!

* * *

В США провели конкурс на самое замечательное животное. Из соображений политкорректности победила зебра.

* * *

Художники не рисуют, а пишут.

Моряки не плавают, а ходят.

Артисты не работают, а служат.

И только летчики не выпендриваются, а летают.

* * *

Уважаемые городские, если при посадке картошки в деревне над вами смеются соседи, то просто прекратите сажать картошку из «Макдоналдса».

* * *

- Это, внучек, было очень-очень давно...

- Что значит «очень давно»?

- Э-э-э... Когда люди в метро ездили без масок.

- Да ну тебя, деда. Я же тебя не сказку прошу рассказать. Я серьезно спрашиваю!