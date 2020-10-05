- Лето, осень... Главное - хорошее настроение в любую погоду!
Фото: Евгения ГУСЕВА
Мы в век живем матриархата,
Теперь уж это не секрет.
Вон, бабье лето есть, ребята,
А нашего, мужского, нет.
Они как птицы, сбившись в стаи,
Терроризируют филфак,
Экспроприируют трамваи,
Машины, водку и табак.
Они в такси. Ну это Бог с ним.
Ведь занимаются уже
Стрельбой, футболом, даже боксом.
И зависают в гараже.
Так продолжайте в том же духе.
Водите трактор и «БелАЗ».
И уж совсем для показухи
Ходите в армию за нас.
Вот лично я не возражаю.
Без вас, как правило, грущу.
Я женщин с детства обожаю.
Но лето все же не прощу.