Фото звезд в школьные годы: Как выглядели Филипп Киркоров, Кристина Асмус и Полина Гагарина в детстве

Полина Гагарина.
Фото: Instagram.com
Много есть в мире идиотских праздников: Национальный день шлепанцев, День туалета, День коктейльной соломинки, День ветра или полотенца. Повод выпить при желании всегда найдется. Но один из самых светлых и нужных праздников в России - это День учителя. Хотя бы один день в году, когда мы просто обязаны позвонить любимым педагогам и сказать им спасибо за все. А «КП» по такому случаю вспоминает, какими милыми и беззаботными выглядели в школе сегодняшние знаменитости.
Полина Гагарина
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Полина Гагарина
Кто бы мог подумать, что эта девочка Полина, солировавшая в школьном хоре, потом выйдет на сцену «Евровидения-2015» и почти выиграет его.
Кристина Асмус.
Фото: Instagram.com
Кристина Асмус
Судя по фото, сделанному задолго до выхода фильма «Текст», актриса была примерной ученицей.
Кристина Асмус
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Егор Крид.
Фото: Instagram.com
Егор Крид
Школьника Крида узнать несложно. Он и сейчас выглядит примерно так же: только без пиджака и доброй дурашливой челки.
Егор Крид
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Лиза Боярская.
Фото: Instagram.com
Лиза Боярская
Ученица петербургской гимназии им. Александра I, как сама признается, училась весьма посредственно: больше времени уделяла танцам и модельной школе. Поэтому поступать решила куда? Правильно, на журфак! Несмотря на это темное пятно биографии (проучилась там недолго), Лиза все же выбилась в люди. И фамилию папы не опозорила.
Лиза Боярская
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Лариса Гузеева.
Фото: Instagram.com
Лариса Гузеева
Уже в школе Лариса Гузеева выглядела взрослой девушкой. Поэтому, поступив в театральный институт в Ленинграде, параллельно работала моделью на подиуме.
Лариса Гузеева
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Анастасия Волочкова.
Фото: Instagram.com
Анастасия Волочкова
В школе будущая звезда балета и трэш-тока Настя Волочкова больше была похожа на Миллу Йовович.
Анастасия Волочкова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Филипп Киркоров.
Фото: Instagram.com
Филипп Киркоров
Перед учителями Филя Киркоров предстал пухленьким и добрым мальчиком, больше похожим на сына цыганского барона, нежели на будущего короля эпатажа.
Филипп Киркоров
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кристина Орбакайте.
Фото: Instagram.com
Кристина Орбакайте
Дочь Аллы Борисовны была образцовой пионеркой.
Кристина Орбакайте
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Алла Пугачева.
Фото: Instagram.com
Алла Пугачева
В школе Аллу Борисовну отличали взрослый взгляд и россыпь рыжих конопушек. Щербинку между зубами при фотографировании ученица умело скрывала.
Алла Пугачева
Фото: Борис КУДРЯВОВ