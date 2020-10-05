Фото звезд в школьные годы: Как выглядели Филипп Киркоров, Кристина Асмус и Полина Гагарина в детстве

Полина Гагарина. Фото: Instagram.com

Много есть в мире идиотских праздников: Национальный день шлепанцев, День туалета, День коктейльной соломинки, День ветра или полотенца. Повод выпить при желании всегда найдется. Но один из самых светлых и нужных праздников в России - это День учителя. Хотя бы один день в году, когда мы просто обязаны позвонить любимым педагогам и сказать им спасибо за все. А «КП» по такому случаю вспоминает, какими милыми и беззаботными выглядели в школе сегодняшние знаменитости.

Полина Гагарина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина Гагарина

Кто бы мог подумать, что эта девочка Полина, солировавшая в школьном хоре, потом выйдет на сцену «Евровидения-2015» и почти выиграет его.

Кристина Асмус. Фото: Instagram.com

Кристина Асмус

Судя по фото, сделанному задолго до выхода фильма «Текст», актриса была примерной ученицей.

Кристина Асмус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Егор Крид. Фото: Instagram.com

Егор Крид

Школьника Крида узнать несложно. Он и сейчас выглядит примерно так же: только без пиджака и доброй дурашливой челки.

Егор Крид Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лиза Боярская. Фото: Instagram.com

Лиза Боярская

Ученица петербургской гимназии им. Александра I, как сама признается, училась весьма посредственно: больше времени уделяла танцам и модельной школе. Поэтому поступать решила куда? Правильно, на журфак! Несмотря на это темное пятно биографии (проучилась там недолго), Лиза все же выбилась в люди. И фамилию папы не опозорила.

Лиза Боярская Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лариса Гузеева. Фото: Instagram.com

Лариса Гузеева

Уже в школе Лариса Гузеева выглядела взрослой девушкой. Поэтому, поступив в театральный институт в Ленинграде, параллельно работала моделью на подиуме.

Лариса Гузеева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram.com

Анастасия Волочкова

В школе будущая звезда балета и трэш-тока Настя Волочкова больше была похожа на Миллу Йовович.

Анастасия Волочкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров. Фото: Instagram.com

Филипп Киркоров

Перед учителями Филя Киркоров предстал пухленьким и добрым мальчиком, больше похожим на сына цыганского барона, нежели на будущего короля эпатажа.

Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кристина Орбакайте. Фото: Instagram.com

Кристина Орбакайте

Дочь Аллы Борисовны была образцовой пионеркой.

Кристина Орбакайте Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева. Фото: Instagram.com

Алла Пугачева

В школе Аллу Борисовну отличали взрослый взгляд и россыпь рыжих конопушек. Щербинку между зубами при фотографировании ученица умело скрывала.