Кейт Уинслет: «На съемках "Титаника" мы с ДиКаприо часто говорили о сексе. Если это напечатать, получится порнография!»

Знаменитой английской актрисе исполняется 45 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кейт Уинслет - девушка крупная; как говорят в народе, «широкая кость». В детстве она еще и была весьма упитанной. Безжалостные одноклассницы без стеснения называли ее «жиртрестом» (blubber), от чего она очень переживала. Только став знаменитой актрисой, она смогла отомстить одной девочке, которая вела себя «особенно ужасно». «Я увидела ее в магазине - она была консультантом по косметике. Подошла и сказала: «Спасибо за то, что ты была такой тварью - это сделало меня гораздо сильнее!»

Видимо, от обиды Уинслет настолько разогналась, что к 22 годам стала одной из самых знаменитых актрис в мире, а потом еще и получила все мыслимые кинонаграды - «Оскар», четыре «Золотых глобуса», три премии BAFTA, «Эмми» . У нее даже есть «Грэмми» - за пластинку, которую она начитала для детей. Фантастическая карьера для провинциальной английской девочки, выросшей в бедности.

«ДЯДЯ - ПОВАР, МАТЬ ПРЕКРАСНО ГОТОВИТ… КОНЕЧНО, Я ПОПРАВИЛАСЬ!»

Кейт Уинслет действительно из скромной семьи. Ее отец - актер, не добившийся успеха и работавший где попало, чтобы прокормить семью, мать работала то няней, то официанткой.

Актером был не только отец, но и бабушка с дедушкой по материнской линии, - и неудивительно, что в такой семье выросли три артистки (помимо Кейт, это ее сестры Анна и Бет). Дебютировала Кейт на сцене в пять лет, в рождественской школьной постановке, где играла деву Марию. А уже в 11 была принята в театральную школу и начала время от времени ездить в Лондон, где снималась в рекламе или дублировала иностранные фильмы на английский.

В 16 она начала появляться в сериалах. В 17 похудела после того, как ее пригласили на роль дочери женщины, страдающей ожирением, и режиссер, посмотрев на актрис вдвоем, воскликнул: «Сходство просто поразительное!» Уинслет в тот момент весила 84 килограмма (при росте в 169 сантиметров), а ее экранная мать - в районе 140. «Я подумала: черт, черт, все, надо меняться!» - вспоминала она несколько лет спустя. - «У меня же дядя был шеф-поваром, а мама фантастически готовила, набор веса был неизбежен. Но я записалась на диетическую программу и похудела».

Это помогло ей вскоре обойти 175 других претенденток и получить роль в новозеландском фильме «Небесные создания», который снимал никому не известный режиссер Питер Джексон (потом он поставит «Властелина колец»). Фильм был основан на реальной истории, произошедшей в 50-е: девочка-подросток убила свою мать, а помогала ей лучшая подруга, которую как раз и играла Кейт.

Вернувшись из Новой Зеландии в Лондон, Уинслет устроилась на работу в магазин деликатесов, где нарезала ветчину и сыр - ей нужны были деньги. Но «Небесные создания» привлекли внимание критиков, и после премьеры Кейт проснулась в статусе очень многообещающей молодой актрисы. Вскоре она снялась в трех заметных фильмах - «Чувстве и чувствительности» (он же «Разум и чувства») по Джейн Остин, «Джуде» по Томасу Гарди и «Гамлете», где играла Офелию. Ну, а потом случился настоящий прорыв.

Кейт Уинслет - девушка крупная; как говорят в народе, «широкая кость». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ОЧЕНЬ ПРИЯТНО БЫЛО СНИМАТЬСЯ С ЛЕО В ЭРОТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ»

Когда Кейт узнала, что Джеймс Кэмерон собирается снимать грандиозную мелодраму про гибель «Титаника», страшно заинтересовалась. Добыла сценарий, и, когда дочитала, слезы текли у нее в три ручья. Она начала бомбардировать режиссера письмами, которые отправляла в Америку ежедневно, и добилась того, что он пригласил ее в Лос-Анджелес на пробы. Она совсем не подходила по типажу - Кэмерону виделась хрупкая девушка вроде Одри Хепберн, а у Уинслет 43-й размер ноги (потом, во время съемок, режиссер прозвал ее «Кейт-тяжеловес»). Но она вцепилась в роль, названивая Кэмерону с криками "Вы ничего не понимаете! Я и есть Роуз! Я не знаю, зачем вы вообще рассматриваете других актрис! Вы сумасшедший, если пригласите кого-то другого!» И он сдался.

Именно Уинслет затащила в фильм Леонардо ДиКаприо. Он был очень амбициозен и сомневался, стоит ли играть в 200-миллионом голливудском блокбастере - ему больше нравилось «серьезное» независимое кино. Они встретились на Каннском кинофестивале, Уинслет узнала, где живет Леонардо, пробралась к нему в номер и буквально прижала к стенке: «Я решила, что уговорю его сниматься, потому что я без него сниматься не буду, вот и все. Потому что он fucking гений. Вот только поэтому!»

Никакого романа у них не завязалось - но, по словам ДиКаприо, на протяжении семи месяцев, что шли съемки, они были лучшими друзьями. В перерывах между съемками лежали на палубе «Титаника» (то есть огромной декорации почти в натуральную величину корабля), курили самокрутки и смотрели на звезды. Или он у себя в трейлере играл в Tomb Raider на компьютере, а она за этим наблюдала. ДиКаприо интересовался у нее, правда ли она думает, что он красивый. Уинслет отвечала: «Ты абсолютно потрясающий, скотина. Как ты можешь так выглядеть после того, как спал всего два часа?» Они очень много говорили о сексе (когда журналист Rolling Stone в 1998 году попросил Уинслет поделиться с читателями советами, которые ей давал ДиКаприо, она смущенно ответила: «Нет, это слишком гадко. Ваша статья превратится в порнографию, если вы об этом напишете»).

Со стороны их можно было принять за молодую супружескую пару: однажды они лежали на палубе (причем голова ДиКаприо была у Уинслет на животе), подошел ассистент и спросил: «Вам принести сэндвич?» ДиКаприо так устал, что ответил: «Спросите у Кейт» - и мгновенно заснул. «А я», - вспоминала Уинслет, - «вдруг поняла, что точно знаю, с чем он хочет: с определенным сыром, без помидоров и без маринованных огурцов. И подумала: «Боже, какая дичь, что я знаю этого человека так хорошо!»

Во время съемок эротической сцены сцены, по словам Уинслет, «Роуз во мне по-настоящему любила Джека в нем. То есть там, в кадре, были совсем не мы. Я ничего такого к Лео не чувствовала. Но было очень приятно это ощущать. А потом камера остановилась, он встал и ушел, сцена была снята. А я лежала и думала: «Как жалко, что все кончилось».

Именно Уинслет затащила в фильм Леонардо ДиКаприо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В остальном съемки оказались для нее очень сложными. «Впервые в жизни я думала: «Не хочу сниматься в этом фильме». Иногда просыпалась и думала: «Боже, дай мне умереть!» Я чуть не утонула, подцепила грипп, страдала от гипотермии из-за того, что слишком долго находилась в холодной воде» - перечисляла она в другом интервью. - «У меня треснула кость в локте, на руках были синяки - я выглядела как жена, которую избил муж. На правом колене шрам - я поскользнулась на палубе! В первый же день мы начали снимать в пять утра, а закончили в час ночи. И было много случаев, когда мы работали по 20 часов в день. Причем на две трети из них приходились ночные съемки - «Титаник» ведь затонул ночью. Иногда мы обедали в два часа ночи, а завтракали в четыре дня, теряя ориентацию во времени. И надо было не забывать спать днем, надев на глаза специальную маску, чтобы не мешал свет».

А для одной сцены ее закрепили в трех метрах под водой и начали дубль за дублем снимать крупные планы. Воздух ей подавали через специальную трубку, но она все равно наглоталась воды. «А ведь перед съемками меня даже не спросили, умею ли я плавать!» - жаловалась 21-летняя актриса журналистам. - «Я хорошо плаваю, зачастую в бассейне делаю по полтора километра в день, но чтобы вообще не спросить…» К тому же «Титаник» снимали в огромном открытом бассейне в Мексике, куда подавали миллионы литров воды прямо из океана - «а вода была грязная, и многие актеры, которые в ней плескались, подцепили инфекцию, потом были проблемы с почками. По крайней мере, она подогревалась до 22 градусов. Все равно было холодно. Но в других сценах ее температура была 15 градусов, а на мне не было ничего, кроме мокрого платья, и вот тут я просто околевала».

Неудивительно, что когда в мае 1997 года ее спросили, снимется ли она еще раз в фильме, где будет столько же воды, она категорически ответила: «Никогда!» Однако 20 лет спустя все-таки согласилась сниматься у того же Кэмерона во втором «Аватаре», действие которого разворачивается в океанах планеты Пандора. О проекте, съемки которого идут в Новой Зеландии, пока известно очень мало. Разве только то, что премьера должна состояться в декабре 2022 года, а героиню Уинслет зовут Ронал, она принадлежит к племени Меткайина народности На’ви, и умеет глубоко нырять (на Земле это назвали бы фри-дайвингом).

«КАК ХОРОШО, ЧТО НЕ НАДО ВЛЕЗАТЬ В ПЛАТЬЯ ДЛЯ КРАСНЫХ ДОРОЖЕК!»

«Титаник», конечно, остается самым знаменитым ее фильмом, но и дальнейшая карьера оказалась выдающейся. Она, как и ДиКаприо, предпочитала скромные независимые фильмы, а не «зрительское» кино (и отказалась, в частности, от «Влюбленного Шекспира», чтобы сняться в малобюджетной картине «С жуткими странностями»). Ее беспокоило, что широкой публике она известна в основном по костюмным ролям - только в 2004 году в чудесном фильме «Вечное сияние чистого разума» ей удалось доказать режиссерам и массовой аудитории, что она может быть современной героиней. Она много раз номинировалась на «Оскар», никак не могла его получить (это уже становилось предметом шуток), но в 2009-м все-таки отхватила вожделенную статуэтку за фильм «Чтец».

И нельзя не отметить, что от фильма к фильму она играла все лучше: одну из самых ярких ролей она исполнила в недавнем фильме Вуди Аллена «Колесо чудес». Правда, сейчас она жалеет, что снялась у Аллена - все из-за сексуального скандала, связанного с ним (бывшая жена Миа Фэрроу, люто ненавидящая Вуди, много лет голословно обвиняет его в педофилии, и на фоне движения #MeToo эта истерика сделала режиссера предметом травли в Голливуде - даже несмотря на то, что тщательное полицейское расследование не нашло никаких доказательств его вины). Но пусть это останется на совести Уинслет.

Сейчас она раздает интервью по поводу выхода фильма «Аммонит», который, по прогнозам, может принести ей очередную номинацию на «Оскар». Рассказывает, что за время карантина превратилась в обычную мать, у которой главная забота - сделать безопасным для младших детей посещение школы. (У нее трое детей от трех мужей - родившаяся в 2000-м в браке с режиссером Джимом Триплтоном дочь Миа, родившийся в конце 2003-го в браке с режиссером Сэмом Мендесом сын Джо Алфи и еще один сын, Беар Блэйз, появившийся на свет в 2013-м в браке с нынешним супругом, миллионером Недом Рокнроллом). Признается, что опять поправилась - ходит по дому в халате, потому что штаны не налезают. Но в чем-то ей это даже нравится: «Как хорошо, что не надо влезать в эти платья и эти туфли! И все эти деньги… Мне всегда просто больно становилось, когда я думала про огромные, колоссальные вечеринки по поводу выхода фильмов: журналисты, актеры, целые гламурные отряды летали по всему миру. Почему это считается важным? Платья, примерки, стресс…

Кейт Уинслет действительно из скромной семьи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я знаю, это глупо звучит: «Кейт Уинслет жалуется, как мучительны примерки платьев для церемоний вручения премий». Но это стресс. И мне не нравится втискивать свое измученное тело матери, которая бегает с детьми в школу и из школы, в платья для красной дорожки, которые я больше никогда не надену. Сколько денег на это тратится. Сколько времени и мучений вкладывают в это люди. Да, эти платья создают замечательные художники, но делать что-то, что мелькнет перед камерами только однажды… Я уже решила для себя, что буду появляться на дорожках по несколько раз в одних и тех же платьях!» САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ

«Титаник» (1997)

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

«Любовь и сигареты» (2005)

«Дорога перемен» (2008)

«Чтец» (2008)

«Заражение» (2011)

«Резня» (2011)

«Дивергент» (2014)

«Стив Джобс» (2015)

«Колесо чудес» (2017)