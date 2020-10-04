"Ювентусу" не дали сыграть матч чемпионата Италии. Фото: REUTERS

Вечером 4 октября в Турине должен был пройти матч чемпионата Италии по футболу. В центральном поединке очередного игрового дня Серии А должны были сойтись туринский "Ювентус" и "Наполи". И до поры до времени все в этой игре должно было произойти по расписанию, казалось, что матч состоится.

В 21:45 по московскому времени игра должна была начаться. В 20:56 туринский "Ювентус" назвал стартовый состав на игру, опубликовав пост у себя в официальном клубном "Твиттере". Там в атаке - Роналду и Дибала. Команда уже была на стадионе, игроки "примерялись" к газону и готовились выйти на разминку. Один вопрос не давал покоя - а где "Наполи"? Нет, они не испугались стартового состава соперников.

Неаполитанская команда за сутки до поединка объявила, что в команде появились больные коронавирусом и с тех пор официальных заявлений не делала. Только опровергала информацию о том, что заразилось еще несколько игроков, в том числе и главный тренер команды. Более того, по информации итальянских СМИ, на встречу в Турин "Наполи" не пустили из соображений безопасности, отправив всех поголовно на карантин.

И до начала матча руководство Серии А оговорилось - нет никаких препятствий к началу поединка, заявив:

- Совет Серии А утвердил правила, согласно которым при выявлении положительных тестов на коронавирус матчи могут быть перенесены лишь в особых случаях. Данные условия в обозначенной ситуации не соблюдены, также отсутствуют положения органов государственной и местной власти, которые препятствовали бы проведению игры, - приводит слова заявления издание Corriere dello Sport.

И в итоге в 21:45, когда должен был прозвучать стартовый свисток, встреча так и не началась. Ситуация со стороны выглядит довольно абсурдно - на стадион приехал "Ювентус", приехали судьи, пустили немного болельщиков, в соответствии с мерами безопасности, а "Наполи" так и не прибыл на поединок.

Никаких официальных заявлений ни руководство Серии А, ни "Наполи", к началу поединка так и не сделали. На телетрансляциях сначала показалась плашка "ожидаем приезда команды гостей". Ну и потом в итоге стало ясно - матч "Ювентус" - "Наполи" придется отменить из-за того, что неаполитанцы так и не приехали на игру. А для того, чтобы получить "техническую победу" из-за неявки, "Юве" должен был гулять по полю 45 минут.

В итоге в 22:30, к концу первого тайма, "Наполи" так и не приехал на матч. И "Ювентус" одержал победу. Как сообщил Sky Sports, матч признан несостоявшимся из-за того, что клуб из Неаполя не приехал на матч.