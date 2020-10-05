Вопрос дня: должно ли государство платить алименты за беглых отцов Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай МИШУСТИН, глава Комитета по защите семьи:

- В стране половина молодых женщин не хотят иметь детей. Если государство не будет помогать с точки зрения подушки безопасности - совсем дело швах.

Филипп ШИШОВ, адвокат:

- Фонд поддержки нужен - на несколько миллиардов в год. Ведь до сих пор нагрузка по поискам папаши-должника на самих матерях-одиночках. А если это станет обязанностью государства, уклонист как минимум получит штраф. А там и исправительные работы или лишение свободы.

Сергей БОЯРСКИЙ, первый зампред Комитета Госдумы по информполитике:

- Есть люди, которые при выплате алиментов пытаются скрыть реальные доходы. Они уходят в тень, их дети остаются без поддержки. Если государство возьмет на себя функцию стабилизатора, будет хорошо.

Наталья МОСКВИТИНА, глава фонда «Женщины за жизнь»:

- Каждый родитель должен отвечать за воспитание ребенка. Когда мужчины массово «теряются», кто будет принуждать их нести ответственность за сына или дочь? Сейчас миллионы матерей-одиночек у нас не получают алименты.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, меценат, отец троих близнецов:

- Хоть так пусть решают проблему. Наше большое государство должно заботиться о детях, которые по разным причинам растут без отцов.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Кругом наблюдаю картину, когда отцы не платят алименты. Да, деньги выделяться должны из бюджета. С тех, кто не хочет платить за ребенка, взыскивать в принудительном порядке. И не те копейки, что многие платят сейчас. Государство в состоянии стабилизировать эту ситуацию.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- А почему я через налоги должна платить за каких-то сбежавших мужиков? Пусть их ловят, и пусть сами платят!