Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 5 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Столица Нагорного Карабаха обесточена из-за обстрелов Фото: Александр КОЦ

Боевые действия между Азербайджаном и Нагорным Карабахом растянулись на всей границе. Баку сообщает о том, что им удалось отбить несколько второстепенных дорог и девять поселений. Удары по Степанакерту пришлось прекратить, так как Нагорный Карабах пообещал в ответку бить по азербайджанским населенным пунктам. Похоже, что после артиллерийского удара по городу Гянджа им поверили. Обложка сайта Минобороны Азербайджана за минувшие сутки фактически превратилась в дембельский фотоальбом турецких военнослужащих, которые приехали на учения в Баку.

ОБРАЩЕНИЕ АЛИЕВА К НАЦИИ

Вообще спикеры Минобороны Азербайджана стали давать более выдержанные комментарии. Сайт Минобороны Азербайджана в обращении к армянским гражданам Нагорного Карабаха предложил им дистанцироваться от военных, уехать куда-нибудь в глубь Армении.

"Азербайджанская Армия не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру. Нами будут созданы соответствующие условия для того, чтобы они не пострадали от тяжелых боев и были беспрепятственно эвакуированы из этого района. С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, и их права человека будут защищены", - пишут в обращении азербайджанские военные.

Город Степанакерт подвергся обстрелам из реактивной системы залпового огня «Смерч» Фото: Александр КОЦ

В то же время Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации.

"Думали, что мы смиримся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их как собак", - заявил азербайджанский лидер своему народу.

Каким заявлениям больше верить мирному населению Нагорного Карабаха, пока не ясно. Очевидно, что "Женевская конвенция" прозвучала для внешнего потребления, а второе заявление - для внутреннего.

В АРМЕНИИ ЛОВЯТ ДИВЕРСАНТОВ

Служба национальной безопасности Армении поймала двух иностранных граждан, которые собирали сведения о вооружении армянской армии. Они крутились рядом с военными частями, задавали вопросы местным жителям.

"Предпринимаются крупномасштабные оперативно-розыскные и следственные действия для полного раскрытия совершенного преступления, раскрытия личности других иностранцев и граждан Армении, причастных к данному факту, и начала в их отношении уголовного преследования", - предупредили в Службе национальной безопасности Армении.

Гражданам предложили участвовать в охоте на шпионов и диверсантов: "ожидаем вовлечения широких слоев общества в этот процесс, чтобы сообщить органам власти ставшие известными сведения о государственной измене или шпионаже во благо суверенитета, безопасности и территориальной неприкосновенности Армении".

Последствия артиллерийского удара по городу Гянджа Фото: REUTERS

Это было обращение для внутреннего пользования. Для внешнего тоже нашлось. Президент Нагорного Карабаха и республики Арцах Араик Арутюнян рассказал о том, что в Азербайджане нарастают протесты талышей и лезгинов, которых стали призывать в армию в первую очередь.

"Мы высоко ценим глубокое понимание нашей проблемы и постоянное проявление симпатии к нам со стороны коренных народов Азербайджана - талышей и лезгинов. Армия обороны в качестве жеста нашей доброй воли не будет целиться в военные объекты противника, которые расположены в Талышстане и Лезгистане", - пообещал Арутюнян. Он также призвал талышей и лезгинов «к освободительной войне».

Снаряды попали в одну из подстанций в Степанакерте Фото: Александр КОЦ

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще раз обещал мировому сообществу, что Армении на помощь придет Россия. Материал перепечатало агентство "Арменпресс".

Его прямая речь оттуда: "В Армении расположена 102-я российская база, и у нас есть совместная система ПВО. В договорах четко определено, при каких условиях эти войска могут быть задействованы для обеспечения в том числе и безопасности Армении. Уверен, если возникнет необходимость, связанная с договорными обязательствами, при определенных условиях Россия их выполнит".

Напомним, что накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах исключительно при согласии обеих сторон — Азербайджана и Армении.

Последствия артиллерийского удара по городу Гянджа Фото: REUTERS

Тем временем, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих заявлениях становится менее категоричен. В частности он заявил, что "все оккупированные районы будут освобождены", а Баку прекратит свои обстрелы после того, как Ереван представит мировой общественности "график вывода своих войск с Нагорного Карабаха".

Уже начали предъявлять какие-то условия. Это хороший знак.

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