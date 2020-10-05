Первая Нобелевская премия 2020 года: за печень

Нобелевские премии присуждают с 1901 года.

В понедельник 5 октября началась Нобелевская неделя. Названы первые лауреаты - Нобелевской премии 2020 года - в области медицины и физиологии.

Ими стали Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс (Harvey J. Alter, Michael Houghton, Charles M. Rice) – «за открытие вируса гепатита С», что внесло решающий вклад в борьбу с этим опаснейшим недугом, поражающим печень. А сама премия стала в некотором роде юбилейной – 111-й по счету. Именно столько их было вручено в период с 1901 по 2020 годы.