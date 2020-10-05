«Не хотела вас пугать»: Анна Семенович заразилась коронавирусом

Анна Семенович заболела коронавирусом. Фото: Инстаграм.

Анна Семенович заболела коронавирусом: об этом 40-летняя певица рассказала в Инстаграме. Артистка записала видеообращение к поклонникам, в котором поделилась новостями о том, как она переносит COVID-19.

- Не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине, — написала актриса в подписи к видеоролику. - Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретёнными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных.

К счастью, Семенович относится к той части заразившихся, кто переносит коронавирус бессимптомно.

- Сразу скажу, чувствую себя нормально. Температуры нет и не было. Была легкая слабость, которая уже прошла, - рассказала Анна.

Певица не знает, где она могла подцепить вирус, но предупреждает поклонников, что нужно быть осторожными всегда и везде.

- Носите маски и перчатки, избегайте по возможности людных мест, - советует она.

Певица сняла видео, в котором рассказала о своем самочувствии. Фото: кадр видео.

Сама Анна, видимо, не очень-то береглась. Не так давно папарацци застали ее за объятиями и поцелуями с комментатором Дмитрием Губерниевым. И хотя их нежный поцелуй в итоге оказался банальным дружеским приветствием, ни Анна, ни Дмитрий в этот момент не соблюдали рекомендованную социальную дистанцию. Впрочем, за беспечность поплатилась только Семенович. Губерниев же, судя по Инстаграму, бодр и здоров. В минувшие выходные комментатор провел в Новороссийске Всероссийский День Ходьбы. А потом, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, искупался и позагорал на пляже.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел молодой муж певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма. COVID-19 перенесли оперные певцы Анна Нетребко и Ильдар Абдразаков, выступавшие вместе на сцене Большого театра. Анна попала в больницу – по словам оперной дивы, у нее слабые легкие, поэтому возникли осложнения. Свой 49-й день рождения 18 сентября Анна встретила на больничной койке. А вот ее муж Юсиф Эйвазов перенес коронавирус на ногах и даже не заметил, что он инфицирован. Когда Нетребко заболела, он тоже сдал тест – и оказалось, что у него уже есть антитела.

В больницу с бронхитом в начале сентября угодил и Дима Билан. Артист несколько раз сдавал тесты, но коронавирус у него не подтвердился. Певица Анита Цой переболела коронавирусом еще летом, причем в тяжелой форме. Артистка лежала в больнице и первое время могла дышать только с кислородными аппаратами. Теперь Анита старается беречь себя и близких. Даже перед праздником в честь своей жемчужной свадьбы она обязала всех гостей сдать тесты на COVID-19. Певица и ее супруг потратили на анализы приглашенных почти 170 тысяч рублей.