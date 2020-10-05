Стань инвестором и получи 25 тысяч рублей

Это, пожалуй, первый онлайн-курс, за участие в котором платят. Тинькофф Инвестиции обучат начинающих инвесторов премудростям работы на фондовом рынке, а лучшие ученики получат подарки. Курс можно пройти в мобильном приложении брокера. Он поможет разобраться, как правильно сделать первые шаги в инвестировании, оценить риски, сформировать сбалансированный портфель и получить базовые знания о фондовом рынке.

- Курс состоит из 10 уроков, включая введение и итоговый экзамен. Внутри каждого урока клиент изучает теоретический блок и проходит мини-тестирование. По итогам каждого занятия все новые клиенты Тинькофф Инвестиций в подарок получат акцию крупной российской или зарубежной компании (например, Газпрома или Microsoft), выбранную случайным образом, - поясняется в сообщении компании.

В отличие от стандартных учебников, в этом материал подается просто и понятно. Есть примеры расчетов и полезные советы: как выбрать брокера, чтобы сэкономить на комиссиях, и как не нарваться на мошенников, обещающих сверхприбыль. В урокахраскрываются важные нюансы насчет поведения на фондовом рынке. Например, что на первом этапе важно не рисковать, не бросаться во все тяжкие и вкладывать в акции одной компании не больше 5% капитала. А еще в конце каждого урока даются краткие итоги, а с помощью теста можно проверить, как усвоились новые знания.

Максимально начинающий инвестор по итогам курса и экзамена может собрать портфель акций стоимостью до 25 тысяч рублей. Мобильное приложение Тинькофф Инвестиций можно скачать в Google Play и AppStore. Курс появится на главной странице приложения после авторизации и открытия счёта. В итоге начинающий инвестор получит и полезные знания, и ценные бумаги.

СПРАВКА «КП»

Что в этом курсе?

- Зачем вообще инвестировать;

- Как выбрать и купить ценные бумаги;

- Как собрать портфель, в котором всего хватает;

- Какие налоги платит инвестор и как платить меньше;

- Как не скатиться в азарт и спекуляции.

ВАЖНО:

Участнику нужно соблюсти несколько ключевых условий:

1. Чтобы получить подарочные акции, нужно быть новым клиентом сервиса Тинькофф Инвестиции.

2. В каждом из 10 тестов правильно ответить на 50% вопросов. Тогда можно перейти на следующий уровень и получить подарочную акцию.

3. Если после 4-го урока начать применять знания и инвестировать, то за следующий пройденный урок можно будет получить более дорогую акцию. Шансы на это увеличиваются.

4. В конце курса нужно будет сдать экзамен и подтвердить свои знания. При этом все вопросы на экзамене не теоретические, а призваны решить стандартную жизненную проблему. Например: как приумножить капитал и накопить на квартиру.

5. Не забыть продать бонусные акции в течение 90 дней. Если этого не сделать, подарок аннулируется. Продать можно в том случае, если внести на счет и совершить в приложении сделок не менее, чем на 15 тысяч рублей.

ВОПРОС РЕБРОМ

А нужно ли платить налоги с подарка?

Да, это предусмотрено Налоговым кодексом. Но переживать об этом клиенту не нужно. Брокер самостоятельно рассчитает налог и расплатится за вас с государством.

ИТОГО

В России бум инвестиций. Число частных инвесторов перевалило за шесть миллионов человек. И половина из них пришли на рынок только в этом году. Но, как и в любом деле, при работе на фондовом рынке нужно обладать хотя бы базовыми знаниями. Это позволит не терять деньги, а грамотно управлять своим капиталом.

- Это первый курс из обучающей серии приложения Тинькофф Инвестиции. В будущем в приложении появится специальный раздел с уроками, цель которых - финансовая грамотность пользователей и обучение навыкам и инвестирования, - поясняют в компании.

Напомним, акция «Учись за подарки» будет действовать до 31 октября 2020 года.