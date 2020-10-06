Догхантер: «Я делаю для животных больше, чем зоозащитники — избавляю собак от страданий»

Догхантер Артем рассказал журналисту "КП" о своем жестоком хобби. Фото: Андрей АБРАМОВ

Автор материала не считает, что кто-либо вправе отнимать жизнь у кого бы то ни было. Мы не пропагандируем способы расправы и намеренно не публикуем названия препаратов. Статья была написана как журналистское исследование явления. Напомним, жестокое обращение с животными прописано в УК и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

ВСЕМУ ВИНОЙ «БЕШЕНАЯ МАРИНКА»

Догхантеры — полумифические персонажи любого мегаполиса. То, как они раскладывают отравленные приманки, периодически обсуждают владельцы собак. Но дальше слухов в соцсетях никто не разбирался.

Артему около 30 лет. Точный возраст он не называет. Долговязый парень с аккуратной бородкой. Мы познакомились с ним через «ВКонтакте». Найти догхантера в Москве оказалось не сложно. Пару часов в группах, где собираются противники зоозащитников, которых они именуют «зоошизой», изучение комментариев, лайков и герой для материала нашелся.

Мы идем по дворам Новогиреево. На встречу молодой человек приходит в черном балахоне с капюшоном. Не хватает только косы.

— Специально так оделся? — спрашиваю у нового знакомого.

— Честного говоря, не подумал. Просто кофта модная, — оправдывается парень, слегка картавя.

Москвич рассказывает, что живет тут с детства. Себя называет виртуальным валютным спекулянтом — играет на бирже. К тому, чтобы стать догхантером, он пришел несколько лет назад.

— Когда учился в школе, младшую сестру покусала стая бродячих псов. Мало того, что ребенок перепугался до смерти, так ее потом одноклассники затравили. До выпускного вечера называли ее «бешеная Маринка» из-за того, что ей курс уколов больнючих пришлось перенести.

«НАДЕВАЙТЕ НАМОРДНИК И ВСЕ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ»

О движении потравщиков Артем узнал из интернета. Говорит, что еще пять-семь лет назад в том же VK можно было писать что, где и как угодно. Поэтому догхантеры создавали свои группы, обсуждали яды и делились результатами охоты. Устраивали коллективные рейды.

— Но с тех пор соцсеть стала тщательно контролировать жестокость. В лучшем случае, твою страничку просто блочат. В худшем — сливают товарищу майору. Не забывайте, «зоошиза» не дремлет и постоянно устраивала набеги на наши сообщества. Были еще и сайты, но сегодня они заблокированы. В соцсетях остались только откровенные психи.

Ответ на вопрос, чем молодой человек отличается от «психов», если по сути занимается убийством животных, у парня готов.

— Травлю только бродячих животных, которые представляют опасность. А психам все равно, кто подохнет. Должен признать, что последние годы в Москве серьезно взялись за отлов. Поэтому собак стало существенно меньше. Но иногда они все же забегают в мой квартал. Тогда я выхожу. Если собака не умрет сейчас, то в муниципальном приюте она будет жить среди тысячи других животных и в конечном итоге все равно помрет.

Не повел бровью догхантер и когда я поинтересовался, что будет, если отраву съест домашнее животное. Артем считает, что в этом случае его убил не он, а безответственный хозяин.

— Нужно дрессировать свою скотину, чтобы она не «пылесосила» землю. Есть намордники. У нас по закону ходить в них должны только 12 потенциально опасных пород и их метисы. Остальные могут выгуливать псину с голой пастью. Меня, например, бесит, что собаки лают на улицах, могут подбежать и обслюнявить тебя. Надевайте намордник - и все будут счастливы. И хватит выгуливать животных во дворе на газоне. На лужайке должны играть дети, в Европе там стелят пледы и устраивают пикники. У нас хоть раз такое видел? Никто не хочет сидеть там, где в туалет ходили, — раздухарился собеседник.

Стая бездомных собак на городской улице. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОЛИЦИИ НЕ БОЯТСЯ

На охоту Артем взял мешок с мясными субпродуктами. Парень цинично шутит, как заправский шашлычник предварительно мариновал мясцо с вечера. В результате оно приобрело нетипичный сиреневый оттенок.

Собакоубивец говорит, что отравиться животное только от запаха не может. Препарат обязательно должен попасть в пасть. Небольшой концентрации достаточно. Еще один жестокий и бюджетный метод потрава догхантеры применяют, если им удается найти логово бродячих животных. Его обрызгивают водой, смешанной с дешевой бытовой химией, которая убивает собаку за пару часов.

— Меня отец в детстве на охоту брал. Поэтому я не боюсь всех этих агоний животных. Наказания тоже не боюсь. Спалит меня прохожий и напишет заявление. Его отправят к участковому, так как по меркам копов все эти дела незначительны. А у него работы невпроворот. В лучшем случае он через месяц ко мне зайдет объяснение взять. Я скажу, что не понимаю о чем речь. На том и дело кончится — плавали, знаем.

РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ?

Мы в районе улицы Кусковская. Догхантер раскидывает приманки по два-три куска. Много рассуждает о роли зоозащитников в мегаполисе. Временами его слова отдают каким-то фашизмом:

— Еще надо разобраться, кто из нас больше любит животных: мы — санитары, избавляем собак от страданий, или эти шизики, которые орут в интернете и проводят бессмысленные пикеты. Вот в Союзе все было строго: перед Олимпиадой-80 всех дворняг просто расстреляли (публикации об этом можно найти в Сети, однако, достоверными источники назвать трудно — прим.авт.). Травить газом — было нормально. Все понимали, что это зло. Во время одной вылазки приметил бабуську с мешком фарша. Раскидывала шарики по газонам. Сразу видно, наш человек.

Догхантер - хозяевам домашних псов: "Надевайте намордник - и все будут счастливы. И хватит выгуливать животных во дворе на газоне". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда мы попрощались с Артемом, я двинулся по обратному маршруту и, где нашел, собрал приманки. Однако всех собаководов прошу быть внимательными. Догхантеры оказались реальностью.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

— Жить в большом городе с бродячими собаками не совсем приятно. Они сбиваются в стаи и начинают проявлять агрессию к прохожим. При этом социализировать бродячего пса после пары лет жизни на улице крайне сложно. Такие еще могут прижиться в будке у частного дома, но не в квартире, — говорит ветеринар Андрей Щелков. — Решение проблемы бродячих животных — прерогатива муниципальных властей. Но, как ветеринар, я выступаю исключительно за гуманные методы. Например, в Стамбуле стерилизуют и кастрируют собак. После этого они становятся менее агрессивными. На ухе у каждой есть бирка с номером.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если собака отравилась

Срок действия у ядов разный. Понять, что отрава начала действовать, можно по нескольким симптомам: вялость, обильное слюноотделение, судороги конечностей.

Если заметили, что собака съела на прогулке кусок мяса, сосиску, колбасу, лучше отвезти ее под наблюдение к ветеринару. Врач может вызвать у животного рвоту или промыть желудок. Можно сделать это самостоятельно. Рвота вызывается 3% раствором перекиси водорода, 1:1 с водой. Столовая ложка на три кило массы тела. Далее можно дать активированный уголь: таблетка на 10 кг. После лучше обратиться к специалисту.

В клинике могут провести переливание крови, ввести антидот, прокапать внутривенно препараты. Иногда советуют иметь в аптечке «Пиридоксин». Это витамин B6, который нейтрализует действие многих отрав. Однако его нужно вводить внутривенно. Дрессируйте животного, не давайте ему подбирать ничего с земли. Собака должна есть только из миски или ваших рук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь догхантера: Собак люблю, и кошек тоже

Наш обозреватель взяла интервью у человека, которого одни считают садистом и убийцей, а другие - спасителем, защитником здоровья нации (подробности)