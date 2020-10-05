Путин опроверг слухи о переходе российских школ на дистанционку

Школьник во время дистанционного обучения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционное обучение, несерьезны, - поспешил успокоить то ли учителей, то ли родителей Владимир Путин.

Его встреча с педагогами и студентами в День учителя была посвящена как раз обсуждению - что российская школа должна взять с собой в завтрашний день, а что ей не очень-то там и нужно. И получилось, что дистанционка — лишь вынужденная мера.

Эта самая система дистанционного обучения в России будет применяться только по необходимости и только тогда, когда других вариантов нет. Президент однозначно выступил за личное общение учителя и ученика, назвав это залогом правильного образования. И хотя пандемия многих лишила такой роскоши, к ней обязательно будут возвращаться.

- Считаю, что по большому счету звания «Учитель года» сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии, - поблагодарил всех за работу Путин. - Все получилось во многом благодаря вашим усилиям, отечественная система образования достойно справилась с возникшими вызовами.

Президент Владимир Путин. Фото: REUTERS

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

- Обычно в начале октября подводятся итоги Всероссийского конкурса «Учитель года», но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже.

- Только за один неполный год действия программы «Земский учитель» в малые города и села, в том числе и в населенные пункты Дальнего Востока, приехали работать более полутора тысяч учителей.

- Доступ к широкополосному интернету для обучения всех детей нужно обеспечить уже в течение следующего года.

- Необходимо продлить введенный ранее упрощенный порядок получения ряда справок и продления документов как минимум до конца года.