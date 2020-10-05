Путин опроверг слухи о переходе российских школ на дистанционку

Школьник во время дистанционного обучения.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционное обучение, несерьезны, - поспешил успокоить то ли учителей, то ли родителей Владимир Путин.
Его встреча с педагогами и студентами в День учителя была посвящена как раз обсуждению - что российская школа должна взять с собой в завтрашний день, а что ей не очень-то там и нужно. И получилось, что дистанционка — лишь вынужденная мера.
Эта самая система дистанционного обучения в России будет применяться только по необходимости и только тогда, когда других вариантов нет. Президент однозначно выступил за личное общение учителя и ученика, назвав это залогом правильного образования. И хотя пандемия многих лишила такой роскоши, к ней обязательно будут возвращаться.
- Считаю, что по большому счету звания «Учитель года» сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии, - поблагодарил всех за работу Путин. - Все получилось во многом благодаря вашим усилиям, отечественная система образования достойно справилась с возникшими вызовами.
Президент Владимир Путин.
Фото: REUTERS
ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН
- Обычно в начале октября подводятся итоги Всероссийского конкурса «Учитель года», но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже.
- Только за один неполный год действия программы «Земский учитель» в малые города и села, в том числе и в населенные пункты Дальнего Востока, приехали работать более полутора тысяч учителей.
- Доступ к широкополосному интернету для обучения всех детей нужно обеспечить уже в течение следующего года.
- Необходимо продлить введенный ранее упрощенный порядок получения ряда справок и продления документов как минимум до конца года.