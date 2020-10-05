Новичок сборной России Александр Жиров: Первым меня поздравил Александр Соболев

Футболист рад, что достиг цели и попал в основную заявку Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сборная России по футболу начала подготовку к контрольному матчу со шведами (8 октября, 19:15) и двум играм Лиги наций против Турции (11 октября, 21:45) и Венгрии (14 октября, 21:45).

Вчера команда Станислава Черчесова собралась в Новогорске в полном составе. Только вот вместо Сергея Петрова и Федора Смолова, получивших травмы, в команду были вызваны опытный защитник Игорь Смольников из «Краснодара» и ударный форвард «Динамо» Николай Комличенко.

Смольников недавно отличился в квалификационном матче Лиги чемпионов против ПАОК, где после его прострела греческий защитник срезал мяч в свои ворота. А потом Смольников поучаствовал еще в одной голевой атаке, и краснодарцы впервые получили путевку в групповой этап ЛЧ (к которой, кстати, прилагается 15 млн евро).

Николай Комличенко, наоборот, в последних матчах играл не так ярко, а его «Динамо» вылетело в первом же отборочном этапе Лиги Европы. Но здесь Черчесов видимо учел, что Комличенко переболел коронавирусом и только набирает форму.

И теперь в нашей сборной образовалось прямо какое-то баскетбольное нападение: Артем Дзюба (196 см), Александр Соболев (195 см) и Николай Комличенко (193 см). Впрочем, Черчесов и раньше привлекал этих богатырей, но вот спартаковец Соболев на поле в матчах за сборную еще не выходил.

Но главное, что отметил Черчесов, все собрались в хорошем настроении. «Краснодар» вышел в Лигу чемпионов, а «Спартак» и «Зенит» в недавнем матче поделили очки, так что негатива нет ни у тех ни у других.

Кстати, в национальную команду впервые прибыл и земляк Соболева Александр Жиров, который сейчас выступает во второй лиге Германии.

— Саша Соболев меня первый поздравил, - говорит Жиров. - Мы с ним оба с Барнаула, и он сказал, что ждет меня в сборной. А так многих ребят знаю, а с некоторыми здесь уже познакомился. Сегодня был первый полноценный день в национальной команде. Набираем кондиции и будем готовиться к матчам со Швецией, Турцией и Венгрией.

— Один раз тебя уже включали в расширенный список сборной...

— По-моему, мы с "Волгарем" тогда выиграли Кубок ФНЛ. Включили меня в расширенный список, но на этом все закончилось. Я понимал, что шансов мало, чтобы попасть в основную заявку. Но цель попасть в сборную, конечно, была. Я рад, что я ее достиг. Сейчас остается дальше работать и прикладывать усилия, чтобы закрепиться в сборной.

- Сборной России предстоит сыграть три матча за десять дней.

- После карантина у нас был такой опыт. Когда только возобновился чемпионат Германии, играли как раз через три дня на четвертый. Так называемая английская неделя. Не могу назвать такой график легкий, но выдержал его нормально, - приводит слова защитника сайт РФС.