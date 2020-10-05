ТОП-10 рекомендаций Роспотребнадзора по выбору продуктов

Как известно, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет надзор за соблюдением прав покупателей, за качеством и безопасностью пищевой продукции. Для этого ведомством разрабатываются простые и понятные рекомендации для граждан.

Представляем вам «десятку» самых-самых актуальных, простых и полезных инструкций о том, как выбирать правильные продукты и что делать, если они оказались некачественными.

Если купил некачественный товар

Для того чтобы все продукты на полках российских магазинов были безопасны, Роспотребнадзор каждый день проводит контрольные закупки, лабораторные исследования и химико-биологические экспертизы. Специалисты ведомства собирают все возможные данные о разных видах продукции, чтобы установить их соответствие обязательным требованиям. Результаты проверок выявляют случаи реализации небезопасных товаров разных категорий, в том числе и пищевых — молока и молочных продуктов, консервов, овощей, кондитерских и кулинарных.

Итак, представим ситуацию, когда товар, который вы купили, оказался некачественным. Что делать в этом случае: куда обращаться, кому звонить, с чего начать? Вот простой алгоритм действий:

Подробнее о том, как Роспотребнадзор осуществляет мониторинг продукции в магазинах и на рынках читайте в статье

Выбираем фрукты и овощи

Конец сентября — пора сбора урожая, а это значит, что самое время отправиться за покупками и компенсировать недостаток нормы потребления фруктов и овощей. Роспотребнадзор поможет вам определить, как и где покупать сезонную продукцию.

Для начала обратите внимание на условия хранения продукции — соблюдается ли чистота, вовремя ли утилизируются испорченные ягоды, плоды и корнеплоды, проводится ли уборка прилежащей к месту торговли территории. Если вы увидели вокруг грязь или овощи с признаками порчи, откажитесь от покупки.

Для того чтобы фрукты, овощи и ягоды принесли максимум пользы и витаминов, внимательно выбирайте то, что покупаете. Внешний вид, запах и консистенция — основные параметры плодоовощной продукции.

Еще несколько «хитростей» при выборе овощей и фруктов можно найти здесь.

Выбираем сметану

Молочные реки, кисломолочные берега… Как правильно выбирать сметану (продукт не совсем диетический, но при этом — источник полезного молочного жира, кальция и жирорастворимых витаминов)?

Покупая сметану, необходимо не только прочитать информацию на ценнике, но и обратить внимание на упаковку продукта: она должна быть без повреждений, герметично упакована, без подтеков, с четко читаемой маркировкой.

Также необходимо проверить, соблюдаются ли температурные условия хранения продукта в магазине. Если температура в холодильной витрине выше +6°С, такой продукт лучше не покупать — он опасен и может вызвать пищевое отравление. Также опасность представляет и продукт с истекшим сроком годности. В домашних условиях, после вскрытия упаковки сметану необходимо использовать в течение 2-3 дней.

Читайте подробности в наше статье.

Выбираем сыр

Скажите «сыыыыыр» и улыбнитесь! Натуральный сыр содержит большое количество (20-30%) легкоусвояемого молочного белка, множество витаминов, таких как А, Е, D, С, витамины группы В, РР, а также большое количество полезных элементов: железо, калий, кальций, магний, медь, марганец, натрий, фосфор, цинк.

Российские производители сыра в последние годы вышли на новый, более высокий уровень развития. Ассортимент предлагаемой отечественными сыроварами продукции не уступает ведущим мировым производителям. В настоящее время на прилавках магазинов очень большое количество сыров и сделать правильный выбор довольно нелегко. Используйте нашу простую подсказкуие при выборе вашего любимого сыра!

Еще о «лайфхаках» при выборе сыра можно найти здесь.

Выбираем мясо

Мясной продукции в магазинах и на рынках — изобилие. Перед тем как покупать мясо на рынке или в магазине, оцените его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию, запах.

Свежее мясо качественное, если у него:

тонкая сухая корочка бледно-красного цвета;

жир белый, кремовый или желтоватый;

запах свежий, естественный, без специй, химии и признаков гнили;

плотная консистенция;

ямка, которая образуется при надавливании, быстро выравнивается;

при варке образуется ароматный, прозрачный бульон.

Другие рекомендации о том, как выбрать мясо, вы узнаете из нашей статьи по этой ссылке.

Выбираем рыбу

Рыбу в магазинах можно купить в разном виде: живую, охлажденную, свежемороженую, замороженную.

Мы расскажем, какие признаки должна иметь замороженная рыба:

Глазурь на рыбе — это нормально, поскольку она защищает рыбу от порчи.

Но знайте: масса глазури, нанесенная на мороженую рыбу, не должна превышать 5% массы нетто, на креветки и прочие морепродукты — 6% массы нетто. На филе можно наносить 14%.

Производитель должен указывать на упаковке, сколько весит рыба без глазури.

Ободранная, покореженная, имеющая желтоватый оттенок и темные пятна, потерявшая форму или вообще «рваная» рыба — лучший показатель того, что она была неоднократно разморожена и заморожена вновь. О том же свидетельствует и запах старого жира. Мякоть у такой рыбы слоится и расползается при размораживании.

А вы знаете, какая рыба качественная? О заготовке свежей и охлажденной рыбы вы можете узнать из нашей статьи.

Выбираем консервы

При покупке рыбных консервов также стоит быть внимательным. Ведь это продукт долгого хранения, а иногда слишком долгого — если продавец недобросовестный. Узнайте, как отличить хорошие консервы от плохих из нашей инфографики.

Когда покупаете рыбные консервы обязательно обращайте внимание на внешний вид банки — именно он может сказать вам многое о продукте, который перед вами. Если на банке отсутствует маркировка, но есть царапины и ржавчина — такой товар покупать не стоит!

Другие детали при выборе консервов в нашей публикации по этой ссылке.

Собираем грибы

Осень — самое время для сбора грибов! Знаете ли вы, где нужно собирать и как это правильно делать? Ведь грибы — очень коварный продукт.

Чтобы не отравиться грибами нужно соблюдать простые правила:

Выбирать максимально чистые места для сбора: вдали от дорог и магистралей, населенных пунктов и промышленных предприятий.

В лесах встречаются ложные грибы. Остальные — условно съедобные. И лишь белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными.

Желательно очищать их от лесного мусора на месте сбора и складывать в корзину.

Если вы принесли грибы из леса или купили, необходимо их обработать в день сбора.

Что еще нужно знать настоящему грибнику? Роспотребнадзор дает рекомендации

в статье.

Выбираем соусы/заправки

Даже совсем невкусное блюдо можно «спасти», заправив его качественным соусом. Однако в использовании соусов надо знать меру и соблюдать осторожность…

Роспотребнадзор напоминает, что большое количество зеленых листьев в салатах не делает блюда автоматически низкокалорийными и полезными. Существуют виды салатов, калорийность которых достигает 400 ккал на 100 г продукта, поэтому стоит убедиться: нет ли в ваших блюдах «запрещенных» ингредиентов.

Например, в двух столовых ложках жирной сметаны, майонеза, медово-горчичной заправки содержится 200 ккал. Такой салат с трудом можно назвать диетическим, особенно если речь идет о магазинном майонезе или соусе «Цезарь».

Как выбирать майонез, что нужно знать о его хранении и калорийности:

Еще больше фактов о соусах и заправках можно узнать в статье.

Выбираем шоколад

И на «десерт» — рекомендации по выбору шоколада...

А вы в курсе, что совсем недавно, 13 сентября, был Всемирный день шоколада? У этого лакомства масса поклонников и немало «хитростей», которые нужно знать, выбирая шоколад себе по вкусу...

Категория шоколада определяется процентным содержанием какао. Чем больше процент, тем лучше считается шоколад, и вкус его более «горький». Натуральным шоколадом можно назвать только тот, который содержит какао-масло, а не другие заменители. Кондитерское изделие, в котором какао-масло заменяется подсолнечным, соевым, хлопковым и пальмовым маслами, называется сладкой кондитерской плиткой.

Шоколад — продукт капризный. Если при стойкой жаре на шоколаде проступает «жировое поседение» — какао-масло начинает частично плавиться, проступает мелкими капельками на поверхности шоколада, а потом застывает, образуя серые пятна, то при хранении в холодильнике шоколад приобретает «сахарное поседение». При низкой температуре из него вымораживается вода, а на поверхности появляются белые пятна сахарозы.

Еще подробнее о критериях выбора шоколада.

Источник: здоровое-питание.рф