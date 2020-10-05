Политолог о ситуации в Киргизии: «Очень странные совпадения с волнениями в странах-участницах ОДКБ»

Бишкек. Сторонники проигравших на парламентских выборах партий на центральной площади города. Фото: Абылай Сарылаев/ТАСС

Сегодня волнения политические начались в Кыргызстане. Здесь скандалом обернулись парламентские выборы. Несколько партий не прошли в парламент, их многочисленные сторонники теперь считают выборы нелегитимным и пошли митингом на Белый дом.

Вчера в Республике проходили парламентские выборы. Результаты голосов были объявлены тем же вечером и многих не устроили. В центре Бишкека на митинг собрались сторонники партии Социал-демократов Киргизии (СДК). Они протестуют против итогов выборов.

В центре Бишкека митинг собрал тысячи недовольных официальными итогами выборов. Фото: Абылай Сарылаев/ТАСС

- Волнения на парламентских выборах последнее время стали уже практически нормой, – считает президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. - А теперь еще все усугубляется ситуацией с коронавирусом. Но я хочу напомнить, что Кыргызстан - одна из стран где волнения происходит регулярно. Это связано с территориальными особенностями страны, где население фактически разделено на две части. Но все эти конфликты, как правило, быстро решаются в том числе и с помощью России. Конечно, сейчас роль может играть и фактор внешнего давления.

Президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Что вы имеете в виду?

- Здесь Находится центр транзита, через который в свое время происходила перевозка оружия в сторону Афганистана. И в свое время свое время США активно влезали в этот процесс. Кыргызстан и сейчас стратегически важная территория, так как это ворота в Среднюю Азию. Плюс есть и туристический фактор: Ферганская долина уже много лет - одна из точек напряженности. А вообще все эти волнения в странах ОДКБ последнее время выглядят довольно странно и как будто спланированы. Возможно, кому-то выгодно чтобы ОДКБ вообще не было.