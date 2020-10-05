Улыбнись, Россия, тебя снимают!

Фото: ФАДН России

Велика Россия – всю не сфотографировать. Именно поэтому популярность конкурса «Русская цивилизация», затеянный в 2017 году Федеральным агентством по делам национальностей, набирает обороты.

Уникальность проекта не только в том, что в нашей самой большой в мире стране есть что фотографировать, но и в том, что в конкурсе может принять участие любой – хоть дилетант, сделавший удачный кадр на своем телефоне, хоть профессионал, собравший все фотопризы; хоть гражданин России, хоть представитель любой страны.

Когда мероприятие проводилось впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1.8 тысяч человек из 28 стран. А в 2019 году участниками конкурса стали более 5 тысяч человек из 32 стран, приславшие 19.5 тысяч фоторабот.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

С 5 октября 2020 года профессиональные фотографы и любители могут загружать свои авторские снимки на сайт.

Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый может представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет в номинациях:

* «Уникальная природа»,

* «Лица и поколения»,

* «Традиции большой страны»,

* «Архитектура и скульптура»,

* «Духовные скрепы»,

* «Многонациональная Москва».

Прием работ завершится 15 ноября 2020 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей пройдет в Москве.

Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы. Ранее интересные снимки «Русской цивилизации» были представлены в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя, столичных парков и галерей.

В 2019 году лучшие работы за всю историю проведения Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» были представлены на большой фотовыставке в ГУМе.

Кроме того, выставки «Русская цивилизация» при поддержке Россотрудничества прошли в странах ближнего и дальнего зарубежья.