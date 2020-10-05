"Пускают газ, усыпляют людей и выносят все!": Виктория Боня раскрыла правду о чудовищном ограблении

Виктория Боня Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виктория Боня никогда не скрывала, что добилось всего сама своим трудом. Красавица-модель работает не покладая рук - съемки для глянца, в кино и рекламе, а также собственный курс по омоложению и прямые эфиры приносят звезде "Дома-2" неплохой доход. Знаменитость снимает шикарные апартаменты на Лазурном побережье. Однако недавно случилось страшное.

Викторию Боню ограбили дважды за десять дней. Драма разыгралась в августе 2020 года. Тогда модель лишь сообщила о самом факте ЧП, не вдаваясь в подробности. И вот теперь, когда шок от потери прошел, телеведущая решила рассказать правду. "Сначала я не хотела об этом писать и рассказывать, но так уж вышло, что без моего ведома эта информация попала во французскую прессу от моих же соседей! Да еще и с фоторепортажем", - начала Боня.

По ее словам, в первый раз дерзкие грабители проникли в ее апартаменты днем. "Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым, и было очень легко войти. Но, когда инцидент произошел в первый раз, я говорила полиции, что они вернутся. Пришел инспектор с фонариком, чемоданчиком, вроде как искали отпечатки пальцев. Конечно же, их не нашли", - поведала Виктория.

Стражи порядка заверили красавицу, что воры не вернутся. Однако сейчас все претензии модели - к ее соседям. Девушка узнала, что некоторые из них видели, как кто-то выжидал во дворе, прятался за машины, чтобы проскочить, когда никого не будет. "Вот об этом как раз я хотела написать. Спасибо вам, соседи, за то, что вы просто наблюдаете, фотографируете, потому что во второй раз, когда залезли, уже меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене, разбили стекло. То есть это был прям настоящий взлом среди ночи", - делится Боня.

Когда произошло второе ограбление, соседи, по словам звезды "Дома-2", тоже все видели. Более того, они даже сфотографировали, как воры вылезали уже через забор. А потом отдали эти снимки во французскую прессу. "Ущерб был нанесен приблизительно на 250 тысяч евро. Это полная стоимость того, что они унесли. И это только по приблизительным подсчетам, так как было огромное количество дорогих сумок и вещей", - сетует знаменитость.

После второго эпизода она решила все взять в своих руки. Но столкнулась с неожиданным препятствием. "Мне пришлось принимать меры. Сейчас я поставила сигнализацию, камеру, сенсоры, абсолютно все, что можно. Но, когда я устанавливала эту систему, прибежал консьерж из нашего здания и говорит: «Вы знаете, наши соседи против, чтобы вы ставили здесь на нашем желтом фасаде свои белые камеры и сенсоры, потому что они не подходят по цвету нашего дома»", - сообщила Боня.

Сказать, что она была в шоке, - не сказать ничего. "У меня просто округлились глаза. Я ответила, что со мной живет ребенок несовершеннолетний, и мне его безопасность дороже цвет фасада. Они отправили официальное письмо и сейчас будет разбирательство в суде. Это история, чтобы вы понимали, что происходит на юге Франции, обворовывают здесь практически каждый месяц. Особенно, когда люди приезжают снимать дома и не в курсе происходящего, вплоть до того, что пускают газ, усыпляют людей и выносят все!", - резюмировала Виктория Боня.