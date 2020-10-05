«Норильский Никель»: ущерб от разлива топлива на Таймыре составил 21,4 млрд рублей

Оценка ущерба из-за разлива топлива на Таймыре, которую представил в суд Росприроднадзор, завышена почти в семь раз, считают в «Норильском Никеле».

Ранее Енисейское управление Росприроднадзора подало исковое заявление о взыскании с «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в ГК «Норильский Никель») 147,8 млрд рублей. По мнению ответчика, реальный размер ущерба составляет 21,4 млрд рублей.

Беспрецедентную для отечественной юридической практики сумму ущерба Росприроднадзор насчитал, допустив серьезные отступления от действующих методик расчета размера вреда окружающей среде, отмечают в компании.

Главный камень преткновения - оценка того, как быстро «Норильский Никель» приступил к ликвидации последствий аварии. Росприроднадзор считает, что это произошло спустя 500 часов (более 20 суток) после разлива топлива в водоемы. И в связи с этим применяет повышающий «штрафной» коэффициент 5. Однако «НТЭК» указывает, что работы были начаты без промедления.

Аргументы «Норникеля» весомы, признают независимые эксперты.

- Я лично был у места аварии на третий день после того, как она произошла. У емкости, из которой произошел разлив топлива уже тогда были выставлены боновые заграждения, работали на тот момент порядка 30 человек - это немного, но они занимались ликвидацией повахтово, круглосуточно, - сообщил «КП» председатель правления общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Расхождения между оценками ущерба от Росприроднадзора и «НТЭК» слишком велики. Вероятно, истец и ответчик смогут прийти к мировому соглашению в суде, считает Нагибин.

- В любом случае в суде, скорее всего, будет истребована дополнительная независимая экспертиза, - говорит руководитель «Зеленого патруля».

По информации «Норильского никеля», при расчете ущерба Росприроднадзор допустил и другие погрешности. Так, на треть был завышен объем топлива, попавшего в воду; в несколько раз завышена площадь загрязненной почвы; промышленные земли отнесены к плодородным почвам и так далее.

На сегодняшний день «Норникель» уже потратил 12 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске.

- Это сумма будет учтена при взыскании ущерба, - уверен Андрей Нагибин. - По моей информации, сейчас сбор нефтепродуктов, загрязнивших окружающую среду, близок к завершению. Но впереди еще большая работа по восстановлению экосистемы.