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Общество

Итоги визитов в Оренбуржье федеральных министров

Регион принимал сразу двух высоких гостей из Правительства РФ - министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Екатерина САРЫЧЕВА
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Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ.

Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ.

Спасение реки Урал - дело общее

У министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина было сразу несколько целей визита в оренбургский регион. Вместе с губернатором Денисом Паслером они провели, во-первых, совещание по сохранению и восстановлению главной водной артерии Оренбуржья - реки Урал.

Как прокомментировал руководитель федерального Минприроды, сейчас стоит задача создать новую дорожную карту и разработать программу по реанимации Урала, причем на всем его протяжении, не только на территории одного, пусть и ключевого, региона. Например, в рамках нацпроекта «Экология» подобная уже действует в отношении гораздо более полноводной Волги. Для Урала проблема высыхания еще глобальнее, учитывая отсутствие в нашем степном крае в последние годы полноценных разливов. А наличие полноводной реки в сельхозрегионе сейчас жизненно необходимо.

- Сейчас на всех уровнях власти идет разработка федерального проекта по спасению Урала. Мы со своей стороны должны оформить программу мероприятий до конца нынешнего года. В списке значимых расчистка почти сотни участков песчано-гравийных кос и берегоукрепительные работы. Планируется также строительство новой системы очистных сооружений и модернизация уже имеющихся. Данную проблему уже озвучивал и указывал на срочный поиск путей ее решения Президент страны Владимир Путин, - рассказал о планируемых мерах глава Оренбуржья.

Программа подразумевает также расчистку русел рек, высадку деревьев вдоль береговой линии, а также уменьшение сбросов в водоемы отходов жилищно-коммунальных предприятий.

Оренбургским недрам - новое применение

Вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ, а также председателем правления «Росгеологии» Денис Паслер посетили также Светлинский район, чтобы оценить и своими глазами увидеть ход разведывательных работ по запасам каолина на Коскольской площадке, а также обсудить планы по развитию перспективного месторождения. По предварительным оценкам, объем запасов каолина в местных недрах достигает 400 миллионов тонн. Сейчас компания «Вотемиро» готовит отчетные материалы для Госкомиссии по запасам.

Каолиновое месторождение стало настоящей находкой для региона

Каолиновое месторождение стало настоящей находкой для региона

Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

Месторождение на Коскольской площади было обнаружено почти 15 лет назад. Потом последовали долгие годы исследований, позволивших сделать выводы о наличии в Оренбуржье (в приграничной с Казахстаном зоне - между поселками Блак и Коскуль Светлинского района) крупного месторождения высококачественных каолинов.

Как подчеркнул глава Оренбуржья, это не последний совместный проект с «Росгеологией» и федеральным Минприроды, благодаря которым продолжится дальнейшее исследование местных недр.

Это месторождение стало настоящей находкой для региона. Каолин - белая огнеупорная глина сегодня широко используется в производстве керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, а также искусственных тканей. Если сейчас в основном каолин поставляют в Россию из Украины, Казахстана, США и Великобритании, то разработка отечественного месторождения позволит постепенно отказаться от его импорта.

По оценке главы «Росгеологии» Сергея Горькова, светлинское месторождение - крупнейшее в стране, на его основе можно создать полноценную отечественную минерально-сырьевую базу и избавить российские предприятия от необходимости закупать сырье за рубежом.

В случае начала добычи каолина в Оренбуржье экономический потенциал региона значительно возрастет. Осталось сейчас вплотную заняться подготовкой кадров для работы в данной сфере геологоразведки, но с этим у местных вузов проблем возникнуть не должно.

- Ввод месторождения в эксплуатацию решит проблему импортозамещения высококачественного каолина. В Оренбуржье сегодня имеются все возможности для создания новых горно-обогатительных предприятий, - пояснил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Подписано соглашение о сотрудничестве на геологоразведку недр

Подписано соглашение о сотрудничестве на геологоразведку недр

Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве на геологоразведку недр при строгом условии рационального их использования, соблюдении всех требований к охране окружающей среды.

Наука тонкая

Для Орска стало значимым событием долгожданное открытие онкологического диспансера. Стройка в итоге вылилась в повод для гордости, потому что теперь жители восточного Оренбуржья смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь в борьбе с раковыми заболеваниями.

На открытие орского онкодиспансера приезжал лично глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Красную ленточку» на лечебном учреждении, оснащенном по последнему слову медицинской техники, они разрезали в Международный день врача вместе с губернатором Денисом Паслером.

В круглосуточном стационаре одновременно смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь 180 пациентов.

В круглосуточном стационаре одновременно смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь 180 пациентов.

Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

В круглосуточном стационаре здесь одновременно смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь 180 пациентов с онкозаболеваниями. Медцентр включает в себя поликлиническое отделение с дневным стационаром, способное за день принимать до 300 посетителей, а также оборудованы шесть операционных, реанимация, диагностическое, многочисленные лаборатории, рентгенологическое, химиотерапевтическое, гинекологическое и эндоскопическое отделения, а также патологоанатомический корпус. Все они соединены между собой подземными переходами. Для обслуживания пациентов в собственном гараже больница имеет также семь автомобилей.

- Новое медучреждение оснащено оборудованием топового класса, которое позволяет проводить весь объем доступных сегодня манипуляций, в том числе эндоскопическим способом, - отметил на открытии министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. - Если сегодня задачи онкодиспансера заключаются лишь в лечении пациентов и их углубленной диагностике, то в будущем году в рамках запланированной модернизация звена первичной медико-санитарной помощи врачи диспансера станут еще и методистами - будут обучать специалистов поликлиник. Чтобы позволит чаще диагностировать онкозаболевания уже на ранней стадии - при первичном обращении человека в поликлинику. Радует, что эти моменты уже учтены в региональной программе развития здравоохранения.

По словам Михаила Мурашко, новое медучреждение оснащено оборудованием топового класса.

По словам Михаила Мурашко, новое медучреждение оснащено оборудованием топового класса.

Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

История строительства онкодиспансера на востоке области довольная непростая, работы на объекте приостанавливались на несколько лет из-за отсутствия финансирования. Лишь в прошлом году оно было возобновлено, и в кратчайшие сроки доведено до логического завершения. Но зато теперь уровень оснащения медицинским оборудованием и высокопрофессиональными специалистами-медиками ставит орский онкодиспансер в один ряд с лучшими федеральными клиниками. С оснащением помогал непосредственно федеральный центр, без поддержки Минздрава России местный бюджет не потянул бы реализацию данного проекта.

- Открытия диспансера люди ждали 27 лет. Рад, что в прошлом году нам все-таки удалось возобновить работы на объекте и достроить важное для региона при нынешней онкозаболеваемости медучреждение, - подчеркнул и губернатор Оренбуржья Денис Паслер. - Шансы на спасение онкобольных и своевременную диагностику у них смертельно опасного заболевания теперь намного выше.

После торжественного мероприятия на востоке региона губернатор и столичный гость проследовали в Оренбург, где посетили стройплощадку будущей областной детской клинической больницы на пересечении улицы Гаранькина и Загородного шоссе. Данная стройка обещает стать крупнейшим социальным объектом не только региона, но и страны, который возводится «с нуля» на окраине областного центра. Затраты на его возведение и оснащение составят порядка 6,4 миллиарда рублей. Сдача объекта намечена на конец 2022 года.

С благодарностью к донорам

В минувший понедельник Михаил Мурашко и Денис Паслер открыли также в областном центре памятный знак «Спасибо, донор!», приуроченный к празднованию 75-летия победы в ВОВ. Это первый подобный памятник почетным донорам в стране. Новый артобъект появился в сквере у Оренбургского государственного медуниверситета на углу улиц Советской и Максима Горького.

Ранее здесь оренбургская молодежь высадила голубые ели, а теперь появился и памятник в благодарность тем людям, которые не жалеют свою кровь ради спасения чужих жизней. Именно в этом здании в военные годы располагался эвакогоспиталь, куда тысячи оренбуржцев шли сдавать донорскую кровь для пострадавших на полях сражений, за год здесь проводили десятки тысяч переливаний. Сегодня востребованность в крови доноров и ее компонентов ничуть не ниже, а плазма переболевших новой коронавирусной инфекцией используется для производства лекарственных препаратов для борьбы с COVID.

- Доноры сегодня спасают жизни тысяч наших пациентов. Спасибо им всем! Место для нового памятника заслуженно выбрано в центре Оренбурга - в знак уважения донорам всех поколений. Думаю, что таким образом мы привлечем новых участников донорского движения, - заключил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

По словам Михаила Мурашко, таким образом планируется привлечь новых доноров крови.

По словам Михаила Мурашко, таким образом планируется привлечь новых доноров крови.

Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

А Денис Паслер добавил, что доноры внесли огромный вклад в победу Красной армии, помогали спасать жизни бойцов, поэтому слова благодарности заслуживают общественники, реализовавшие идею с увековечением памяти наших доноров.

В будущем у этого памятника планируется вручение наград «Почетный донор России» и проведение акции «Посвящение в доноры». Сегодня из рук Михаила Мурашко удостоверения и нагрудные знаки «Почетный донор России» получили трое наших земляков - Антон Декка, Анжелина Ковалева и Алексей Немолочнов. Благодарственными письмами губернатора были отмечены также донорские династии.

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