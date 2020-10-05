Первый канал экстренно заменил сериал «Гадалка» с Михаилом Пореченковым на «Мосгаз»

Сериал "Гадалка" убрали из эфира Первого канала после семи серий.

Увы, проект «Гадалка» с Михаилом Пореченковым в главной роли, пролежавший год на полке перед выходом в эфир Первого канала, в итоге был убран из телесетки. Зрители увидели всего семь серий проекта и, видимо, рейтинги были настолько катастрофичными, что мистический детектив экстренно заменили.

Начиная с 5 октября вечером на Первом пойдут повторы шестого сезона сериала «Мосгаз»: «Формула мести». Проект был впервые представлен в эфире в прошлом году. Он посвящен очередному расследованию майора МУР Ивана Черкасова (Андрей Смоляков), которое заводит сыщика в мир богемы, высокопоставленных покровителей, ставок на ипподроме и смертельно опасных интриг.

Очевидно, что «Формула мести» призвана освежить в памяти и «разгореть» зрителя перед премьерой проекта «Катран» — седьмой части приключений Черкасова.

В новых сериях бухгалтерские записи, обнаруженные после убийства, неожиданным образом заводят майора милиции на территорию нелегальных игр — карточных и не только. Местом, где крутятся сотни, а то и тысячи рублей, оказывается стандартная пивная.

Игорное место на жаргоне именуемая «катран» — по названию мелкой зубастой акулы. Антагонистом сыщика становится некий загадочный злодей по прозвищу Джокер. Хозяйку запрещенного самопального казино сыграла Алена Бабенко.

Интересно, что в ретро-детективном проекте нехарактерную для себя роль сыграл звезда «Глухаря» и ведущий шоу «Три аккорда» Максим Аверин.

Команда Черкасова — криминалист и начальник убойного отдела Соня Тимофеева (Марина Александрова), оперативники Алексей Гаркуша (Алексей Бардуков) и Егор Осадчий (Александр Голубев) — тоже остались в деле, в отличие от сериала «Гадалка».

«Мосгаз. Формула мести», Первый, понедельник-четверг, 21.30