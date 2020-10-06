Европейцы в Москве торгуют "российской санкционкой" и живут в домах с историей рядом с работой

Джулио Дзомпи живет в Москве с начала 2000-х. Фото: Александр РОГОЗА

Едва у меня над головой звякает колокольчик (это я сейчас дверь открыл), как из-за прилавков тут же звонко отзываются продавцы:

- Бонджорно!

Продавцы, кстати, русские. Налево пойдешь - небольшой магазинчик с полками. Направо - кофейня на полдюжины столиков. И посетителей хватает.

Итальянский продуктовый магазин «Дон Джулио» работает на Покровке уже несколько лет. Когда в 2014-м случилась первая волна антироссийских и ответных санкций, Джулио Дзомпи удачно хайпанул на теме санкционки. В Ютюбе тогда появился ролик, как магазинчик установил в центре Москвы свою рекламу про «запрещенные деликатесы из Италии». Мол, обычные пользователи видят картинку с сыром, а если вдруг человек в форме подходит, камера на него реагирует и показывает другой плакат, про матрешки. Тот ролик, кстати, набрал больше 600 тысяч просмотров.

Магазинчик совсем небольшой, но при этом в нем находится своя "маленькая Италия". Кулинарная. Фото: Александр РОГОЗА

- Это был такой шутняк, - улыбается Джулио.

По-русски он говорит бегло. Но иногда использует в речи забавные формы вроде бы и понятных слов.

- На самом деле санкционными продуктами мы, конечно, не торговали. У нас были запасы продуктов на складе. Нам хватило на несколько месяцев, а потом мы уже начали сотрудничать с русскими фермерами, которые производят итальянские сыры, другую молочную продукцию.

Многие продукты из-за санкций сейчас нельзя привезти из Италии. Недостающее начали производить российские фермеры. Фото: Александр РОГОЗА

В Россию уроженец Вероны синьор Дзомпи (ему сейчас 50) впервые попал в 2000-х. Тогда он торговал ноутбуками. Потом начал заниматься поставками итальянского вина. А уже в начале 2010-х открыл первый магазинчик оригинальных итальянских продуктов.

РУССКИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ СЫР

- У итальянцев есть такая привычка - если мы уезжаем надолго в другую страну, в чемодане обязательно везем с собой привычные продукты. Мы не можем жить без макарон, томатной пасты, пармиджано реджано и грана падано (два самых известных итальянских сорта сыра, - Авт.).

Поначалу магазин Дзомпи был ориентирован только на живущих в Москве итальянцев. Но постепенно место стало популярно и среди москвичей, любящих итальянскую кухню. По словам хозяина, сейчас уже 90% клиентов - именно местные.

- Сейчас многие виды продуктов под санкциями. Где вы берете настоящие итальянские продукты?

- Молочку мы полностью заменили продукцией, которая делается здесь же в России. Еще до санкций я познакомился с одним итальянцем, у которого своя ферма в Тверской области. После ввода санкций в России начался бум производства сыра. Сейчас уже больше десяти русских фермеров, с которыми мы работаем.

Цены на сыр (например, пармиджано) начинаются от 1700 рублей за килограмм. Фото: Александр РОГОЗА

- Русские фермеры любят рассказывать, что они научились делать итальянские и французские сыры, которые по вкусу не уступят сырам из Европы. На самом деле так? Или врут?

- Есть много фермеров, которые реально делают сыры по итальянским технологиям и они очень похожи по вкусу на наши, - кивает Джулио.

КАК Я ПРОВЕЛ ЭТУ ПАНДЕМИЮ

С сырами разобрались. Вино под санкции не попало, его продолжают возить. А вот с мясными деликатесами - сыровяленными колбасами и ветчиной прошутто - все получилось сложнее. Найти местных поставщиков, чтоб давали привычный для итальянцев вкус и соблюдали рецептуру, не удалось. И дон Джулио занялся производством сам. Теперь в цехах его фирмы «Итальянец в России» трудится пятнадцать человек.

- Мы покупаем качественное свиное мясо и дальше делаем все сами. Это посложнее, чем производство сыра. Некоторые мясные деликатесы «созревают» от одного месяца до трех. Сейчас мы производим около 25 тонн готовой продукции в год. Эти колбасы продаются не только в нашей лавке, но и других магазинах.

Многие мясные деликатесы Дзомпи производит теперь сам - у него производство в Подмосковье и около 15 сотрудников. Фото: Александр РОГОЗА

Во время пандемии коронавируса кофейню пришлось закрыть, но сам магазин продолжал работать - многие постоянные клиенты заказывали продукты через интернет. (Ценник на сыры начинается от 1700 рублей за килограмм, салями и прочие колбасы - от 2200 рублей за кило и выше).

К слову, подобные магазинчики «для своих» в большой Москве есть почти у всех крупных диаспор - у французов, евреев, выходцев из балканских стран. И да, после введения санкций львиная доля продуктов в них поступает с российских ферм - их либо экспаты держат, либо наши умельцы уже освоили европейскую рецептуру.

Джулио уже много лет постоянно живет в России, домой выбираясь к родным лишь несколько раз в год. А вот некоторые его итальянские знакомые, работавшие в Москве, во время пандемии, вернулись домой. Как, собственно, и выходцы из других стран Европы.

ДОМА С ИСТОРИЕЙ И ИНВЕСТИЦИИ В КВАРТИРЫ

- Еще несколько лет назад граждане стран ЕС — в основном немцы, французы, итальянцы - были активными участниками московского рынка вторичного жилья, - рассказывает директор Департамента вторичного рынка компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома. - Однако после пандемии сделок с такими покупателями практически нет.

По словам специалиста, чаще всего европейцы, переехавшие в Москву на долгие контракты, покупали квартиры для личного проживания. Но некоторые вкладывались в недвижимость именно с точки зрения инвестиций - мало где квадратные метры так растут в цене.

- По нашим наблюдениям, чаще всего выходцев из Европы интересует жилье в ЦАО, в историческом центре - к примеру, на улицах Пречистенке, Остоженке, - говорит Шломов. - Причем квартиры они обычно выбирают не в новостройках, а в домах с историей. Обычный запрос - многокомнатная квартира (3, 4 комнаты и более), относящаяся к премиальному сегменту жилья классов «бизнес» и «элит».

- Средний бюджет покупок недвижимости европейцами в прошлом году составлял 23,3 млн рублей, что вдвое выше среднемосковского показателя, - уточняет директор портала Urbanus Ольга Хасанова.

65% КВАРТИР ОПЛАЧИВАЮТ КОМПАНИИ

Впрочем, большая часть работающих в Москве европейцев живет все-таки в съемных квартирах. Но, конечно, не эконом-класса.

При этом до нынешнего года, когда коронавирус испортил многие показатели, год от года число арендующих квартиры в Москве приезжих из Европы постоянно росло. Например, по итогам 2019-го - сразу плюс 25% от цифр 2018 года.

По словам замдиректора Департамента аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксаны Поляковой, большую часть квартир для граждан ЕС снимали их работодатели.

- В «мирное время» около 65% приходилось на корпоративную клиентуру - зарубежные компании, которые арендуют квартиры для своих представителей в Москве. Остальные 35% арендаторов лично подавали заявку на поиск жилья для долгосрочного найма. Обычно это предприниматели, самостоятельно продвигающие свой бизнес в России.

- Можно ли говорить, что есть районы, где любят селиться выходцы из тех или иных стран Европы?

- Если мы говорим об аренде квартир, то здесь все напрямую зависит от месторасположения офиса компании, в которой человек работает. Европейцы просят найти жилплощадь в пешей доступности от места работы. Традиционно лидерами спроса были районы в ЦАО и ЗАО. Но новые бизнес-центры появляются в разных округах столицы, поэтому они могут снимать квартиры и в отдалении от центра. В последние годы стали пользоваться популярностью, в частности, Северный, Северо-Восточный и Восточный округа.

КСТАТИ

О вине и пробках

- С какой цены начинается приличное итальянское вино? - спрашиваю у Джулио Дзомпи. Он, в конце концов, не просто итальянец. Он еще и специалист по вину.

- Сложно сказать. В Италии хорошее вино можно купить за полтора-два евро. Но для этого нужно очень хорошо знать производителей, которых на рынке ну очень много. Сложно найти среди такого многообразия то, что нужно. Только опытным путем. Но я бы сказал, что в России хорошее итальянское вино можно найти от 400-500 рублей.

- А правда, что бутылки с откручивающейся крышкой вместо пробки - признак дешевого вина?

- Нет-нет. Это вообще не говорит о качестве самого вина. Просто открывание деревянной пробки стало ритуалом для употребления вина. Поэтому производители самых дорогих, элитных марок всегда закупоривают бутылки пробками. Но в бутылках с крышками тоже много хорошего вина. Так даже наоборот - такие вина дольше могут храниться.

КОНКРЕТНО

Иностранцы, снимающие квартиры люкс и премиум

59% - Азия (Китай, Тайвань, Япония, Индия)

27% - Европа (Германия, Австрия, Финляндия, Италия, балканские страны)

14% - США

Кто снимает в Москве квартиры эконом-класса

55% - мигранты из бывшего СССР

28% - приезжие из средней полосы России (области, соседние с Москвой)

17% - россияне из других регионов

Данные агентства «ИНКОМ-Недвижимость» за 2019 год.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Больше 300 лет назад в Москве появились первые мигрантские кварталы.

Крупнейший из них - Немецкая слобода. Выходцы из Европы начали селиться на Якиманке еще в середине XVI века. Впрочем, тогда немцами называли не только приезжих из нынешней Германии, но и вообще всех европейцев. В 1562 году Немецкая слобода переехала за город, на Яузу (район нынешней Бауманской улицы) - как раз там любил бывать юный царь Петр Алексеевич.

В конце 18 века московские французы начали перебираться из Немецкой слободы в район нынешней улицы Малая Лубянка. Здесь разрешили построить католический храм Святого Людовика Французского, вокруг которого довольно скоро сформировалась община и началось расселение на окрестных улицах.

Нынешняя Большая Грузинская улица - эхо когда-то существовавшей Грузинской слободы. Первые грузины стали здесь селиться еще в 1650-х годах. В 1729 году, после передачи этих земель грузинскому царю Вахтангу VI, здесь начали селиться грузинские дворяне. Одна из самых известных семей, живших в Грузинской слободе, - семья героя войны 1812 года, генерала Петра Багратиона.

В районе современной Большой Татарской и Пятницкой улиц еще в середине XIV века начала формироваться Татарская слобода. Здесь селились тюркоязычные выходцы из Золотой Орды и приволжских татарских княжеств.