Вопрос дня: Что еще надо сделать, чтобы в России захотели рожать детей? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы, заслуженная артистка России:

- Воспитывать в традициях счастливых семей. Если детство счастливое, такая модель доминирует для человека. У нас печальная статистика по матерям-одиночкам, но усилия государства свое действие возымеют. Жаль, что сознание меняется медленнее, чем действительность вокруг. А культ семьи будет складываться при повышении выплат, жилья молодым семьям плюс пропаганда здоровой модели семьи через СМИ, через кинематограф, интернет.

Олег СИРОТА, сыровар, многодетный отец:

- В краткосрочной перспективе поднять ежемесячные пособия. И думать над развитием системы маткапитала. За второго и третьего вам однажды выплатили, хорошо, а дальше? Ведь многодетным нужно улучшать жилищные условия... И пропаганду многодетности ставить во главу угла.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, Межрегиональный отцовский комитет:

- Люди не заводят детей по двум причинам. Первая - не уверены, что смогут выкормить и вырастить. Вторая - системный кризис института семьи и брака. Чтобы завести ребенка, родитель должен быть уверен, что его не отнимут. Против семьи часто работает еще и ювенальная юстиция.

Элина ЖГУТОВА, центр по защите семейных ценностей «Иван Чай»:

- Рождаемость можем увеличить без допвливаний из бюджета. Ни маткапитал, ни соцльготы не приведут к устойчивому демографическому росту. Надо убирать установку на потребительство. Идеальный потребитель - человек-одиночка. Тут государство должно играть вдолгую, надо думать не о финансовой, а о социальной выгоде. Убрать пропаганду разврата - в Англии уже отказываются от программ сексуального просвещения. Прекратить потворствовать феминизму.

Александр ГЕЗАЛОВ, директор Центра помощи детям-сиротам:

- Усилия прилагаются, но фон не очень хороший, это связано с состоянием общества. Надо инвестировать не только деньги, надо улучшать общее состояние медицины и образования. СМИ должны заниматься не пропагандой «государственных ценностей», а информированием о том, как надо жить, чтобы продолжать свой род. А у нас все о геополитике да о войнах...