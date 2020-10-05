"Это же ложь!": любовница Тарзана пришла в ярость из-за его откровений Ксении Собчак

Анастасия Шульженко и Сергей Глушко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Красивая любовница Тарзана после его интервью Ксении Собчак записала обращение. Оказывается, супруга Константина Богомолова просила Анастасию Шульженко о встрече. Лицемерие звезды настолько возмутило рыжеволосую актрису, что она предположила, что была не одна у мужа Наташи Королевой.

Анастасия Шульженко резко высказалась в адрес Сергея Глушко и Наташи Королевой после их исповеди Ксении Собчак. Актриса настаивает на том, что у нее были длительные отношения с Тарзаном, а не случайная связь, как поведал муж певицы во время беседы с супругой Константина Богомолова. "Вся эта история принесла мне очень много горя. Если бы наша встреча, о которой вы просили, все же состоялась бы, то вы бы узнали много нового и интересного, причем не голословно", - сказала Анастасия.

По ее словам, она состояла в отношениях со стриптизером полтора года. "Да, я любила человека, и, наверное, люблю до сих пор. Мы с Сергеем действительно длительное время переписывались и общались, а Наташа ничего не знала о похождениях супруга. Конечно, ей, как жене, хочется верить мужу", - рассуждает 28-летняя девушка.

Она не понимает, зачем Королевой и Тарзану брать грех на душу и обвинять ее в воровстве. "Это же ложь! Хотя я не знаю, может быть, у господина Глушко я была не одна?", - добавила Шульженко.

Ранее Глушко сказал Собчак, что вся история с его изменой была спродюсирована и обросла просто выдуманными подробностями. "Не было никакой переписки. Связь была одноразовая, вообще без всего", - возмутился он.

В свою очередь, Королева отнеслась к измене благоверного весьма философски. Как выяснилось, за годы совместной жизни со стриптизером вокалистка привыкла, что ей периодически звонят и пишут женщины, которые заявляют о связи с Тарзаном.

"Я не считаю, что он мне изменил. Вот этот его выброс, который он выдал. Ты же видишь, он такой импульсивный. Взрослый ребенок! Я считаю, что это подстава. Раскрутить любого чувака - проблем нет. Если он нормальный мужик. Было за него переживание. Развели. Я его не оправдываю. Я его люблю, конечно, но не оправдываю", - объяснила Наташа свою позицию в эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

Когда муж ей признался в измене, она, не устраивала истерик. "Мне надо было посмотреть на всю ситуацию со стороны, посидеть, подумать. Проанализировать, почему и зачем, кому это надо", - делилась артистка.

Королева, как выяснилось, делала все, чтобы серия передач с любовницей мужа не вышла в эфир, но тщетно. По словам Тарзана, они в тот момент находились в Турции, певица плакала в трубку. "Наташа рыдала: «Нельзя, чтобы такое выходило! Ну как? За что?!». Как она плакала...». Нам сказали, что передача уже снята. Я не судья этим леди. Сам в этой истории представлен в некрасивом свете. Но уверен: это заранее спланированная акция, шантаж", - возмущен артист.

Стриптизер по сей день вымаливает прощение у супруги. "Я лоханулся, признался в этом. Но это наши с женой дела. Она святая, она лучше всех. Я ее люблю, и она меня любит. Конечно, у нас была разборка. Я сказал: «Наташа, я приму любое твое решение». Мы не ссорились»", - заявил Сергей.

Напомним, в сентябре стало известно, что Сергей Глушко изменил Наташе Королевой с 28-летней актрисой. Причем также сообщалось, что после бурной ночи из квартиры артистов пропали бриллианты певицы на пять миллионов рублей. Впоследствии стриптизер на всю страну признался в адюльтере. Он также заявил, что любит свою жену и не позволит никому разрушить их брак. Меж тем, видео любовных утех Тарзана и Анастасии Шульженко показали на всю страну. Любовница стриптизера заявила о беременности, а маме танцора после всего услышанного стало плохо.