В Киргизии акции протеста перешли в столкновения с полицией: есть пострадавшие

Митинг оппозиции перерос в стычки с полицией в центре Бишкека. Фото: REUTERS

В понедельник, 5 октября, сразу после объявления предварительных результатов выборов в парламент в Бишкеке начались волнения и акции протеста. Многие посчитали подсчет голосов нечестным, а выборы нелегитимными. Сторонник не прошедших по итогам голосования партий стали собираться в центре столицы Кыргыстана еще днем. А к вечеру пошли многотысячной толпой на Белый дом. Полиция разгоняла протестующих, дошло до столкновений.

По данным министерства здравоохранения Республики в списке пострадавших больше 70 человек . В настоящий момент в Бишкеке очень неспокойно. По всему городу слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат .В сети распространяются кадры, как митингующие оттесняют полицейские кордоны. Идет речь о новой атаке на Дом Правительства.

МВД настоятельно призвало руководителей оппозиционных партий обратиться к своим сторонникам и убедить их разойтись по домам.

Президент Киргзии Сооронбай Жээнбеков уже объявил о том, что на завтра на 11:00 запланирована встреча с лидерами всех 16 партий.

Протестующие ломают ворота у правительственного здания в Бишкеке. Фото: REUTERS

Тем не менее ситуация в Бишкеке и в других крупных городах продолжает накаляться. А Караколе, например, тоже люди вышли на улицу. Звучат призывы ехать в Бишкек. Губернатор вышел к митингующим и сказал, что он с ними.

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