В Киргизии снова грянула страшная и нескончаемая революция

В Бишкеке вновь запахло революцией - оппозиционеры "раскачивают" Бишкек. Фото: REUTERS

Киргизия, похоже, не прочь стать новой долгоиграющей точкой в сюжетах новостей. В центре столицы Киргизии - новый бунт с многотысячной толпой, ломанием ворот местного «Белого дома» (да, это из года в год любимая забава местных революционеров), со стрельбой, ОМОНом и ранеными.

По официальной версии - это протест против результатов парламентских выборов. В парламент прошли лишь 4 партии из 16. Остальным, конечно, обидно.

При этом всем понятно, что беспорядки начались бы при любом раскладе!

Потому что особенность страны состоит в том, что партии далеко не всегда выбирают, топя за какие-то там политические программы. Гораздо важней, откуда лидер партии, из какой местности, из какого рода - наш/не наш. А «наш» обязательно должен быть у власти. Почему нет-то?

Я знаю, о чем говорю. Я с расстояния вытянутой руки наблюдал, как в Киргизии толпа сметала президентов. Как разбегалась по углам милиция, срывая с себя форму (иначе забивали на смерть). И в городе начиналась анархия - магазины разносили мародеры, братва на джипах громила сейфы, а самые умные жгли оставшиеся без охраны архивы налоговой и прокуратуры.

Силы ОМОНа на улицах Бишкека, вечер 5 октября. Фото: REUTERS

Новая «тюльпановая» революция? А почему, собственно, новая? На мой взгляд, это все продолжение старой, которая то на какое-то время затихает, чадя, то разгорается с новой силой.

А как может быть иначе, если толпа прекрасно помнит, что за последние несколько лет президентов дважды скидывали с трона всего за несколько часов?!

В 2004-м Аскар Акаев с семьей сбежал из страны, едва колонна митингующих сцепилась на площади с милицией и выставленными под камни солдатиками-срочниками.

Президент Кыргызстана Аскар Акаев в 2002 году. Фото: ИТАР-ТАСС

В 2010-м президент Курманбек Бакиев почти также быстро потерял Бишкек (власть сопротивлялась чуть упорней и погибших было больше), а затем какое-то время держал оборону в родовом селе на юге Киргизии. Но в итоге тоже принял решение бежать (живет, кстати, в Беларуси - коллега Лукашенко подсобил).

Потом несколько лет страной порулило Временное правительство. Эти - большие молодцы, что не перессорились в открытую и обошлись без революций.

Третий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев так и вовсе умудрился отработать весь срок (хотя Бишкек порой штормило, но «Белый дом» больше никто пока взять нахрапом не сумел). Ему б, Атамбаеву, на покой! Но он решил остаться в политике и очень быстро оказался фигурантом уголовного дела о коррупции. При попытке штурма его загородного особняка, как говорят, чуть ли не сам лично застрелил одного из силовиков. В общем, он сейчас сидит...

Алмазбек Атамбаев на переговорах в Сочи, 2017 г. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

И вот опять Бишкек кипит, клокочет, того и гляди снова сорвет с этого котелка крышку...

«Проигравшие партии выводят на улицы своих сторонников»... Судя по кадрам видео, на площадь Ала-Тоо пришли в массе своей совсем молодые люди - лет до 25. Горячая кровь! Выборы-шмыборы для них это так, только повод поучаствовать в движухе. Сбежавшая из киргизской провинции от тотальной безработицы сельская молодежь. Городские бузить не пойдут. Они прекрасно помнят, чем это обычно заканчивается, как разносят в щепки любимый город...

Чем все закончится в Киргизии на этот раз? Во многом это зависит от того, кто сейчас шныряет там в толпе, кто кукловод. И еще, конечно, от власти зависит. Готова ли она защищаться, хватит ли ей решимости удержаться. Первый тайм, кажется, остался за силовиками. Но сложно себя представить на месте армии и милиции. В предыдущие разы их просто позорно слили, предали. Акаев не отдал приказа защищаться и озверевшая толпа метелила людей в форме до кровавых луж. А после второй революции силовиков массово судили. За то, что они, присягавшие, просто выполняли приказы своих начальников.

После такого, конечно, еще сто раз подумаешь - вот этот мужик, который тебя сейчас камнем бьет, он кто - нарушитель правопорядка или будущий герой очередной серии нескончаемой киргизской революции?

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