Киргизы — ребята конкретные. Протест для них равен драке

Беспорядки в Бишкеке, апрель 2010 года. У сгоревшего здания прокуратуры Кыргызстана. Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Безумный 2020 год. Впечатление, что мир словно ильфовскую Воронью слободку, запалили с четырех концов. Мало нам Белоруссии и Карабаха. Теперь и Киргизия похоже решилась на очередную революцию.

Бешкек в слезоточивом газе, в нем рвутся шумовые гранаты, и сейчас он выглядит так же как Минск в середине августа. Тысячи возмущенных результатом парламентских выборов киргизов обложили местный Белый дом.

И у меня, побывавшего на обоих киргизских революциях, когда свергали Акаева (живет в Москве) и Бакиева (живет где-то в Белоруссии), плохие предчувствия.

Хотя с тех пор прошло 10 лет, и возможно, страна изменилась, но боюсь — дело в ментальности.

В отличие от параноидально-законопослушных белорусов, киргизы — ребята прямые и конкретные. Если дело доходит до протеста, то здесь это приравнивается к лютой драке, и мне просто по-человечески жаль местных силовиков.

До сих с содроганием вспоминаю, как протестующие палками забивали акаевский ОМОН. Бакаев решил, что проблема в «мягкости» силовиков и заставил милицию стрелять, но его это не спасло. Стрельба лишь разъярила революционеров, и силовики попросту разбежались.

Помню, как весело грабили здания правительства демонстранты, относясь к грабежу как к некой справедливой компенсации за обворовывание народа.

Нынешний президент Сооронбай Жээнбеков тоже по-народному суров, он почти сразу посадил предыдущего главу страны на Алмазбека Атамбаева на 11 лет, взяв его резиденцию штурмом, поэтому ни у кого в стране нет никаких иллюзий — если уж драка началась, то она должна закончится чьи-то нокаутом.

И жаль, конечно, что Киргизия в третий раз за 15 лет готова окунуться в революцию. Именно так огнем и мечом общество пытается выжечь несовершенство, незрелость местной власти, не имея ни терпения ни сил пройти этот путь эволюционно.

И вот очередной оппозиционный лидер партии «Ата Мекен», получив ранение от взрыва гранаты, героически, в бинтах ведет народ на площадь.

Обвиняя власти в фальсификации выборов.

И президенту придется выбирать — взять в руки автомат, как Лукашенко. Или бежать в Москву, как Акаев. Хотя судя по окончательно сбрендившему миру, Жээнбеков выберет первое.

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