Создатель вакцины “Спутник V” объяснил, почему препарат удалось создать в рекордно короткие сроки

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Российский препарат “Спутник V” является первой в мире официально зарегистрированной вакциной от COVID-19. Такой успех вызвал ревность со стороны конкурентов, которые предполагали, что тут что-то нечисто. О том, как разрабатывалась вакцина “Спутник V” в программе “Познер” на Первом канале рассказал ее создатель академик Александр Гинцбург, директор ФГБУ "НИЦЭМ имени Гамалеи".

- Мы разрабатывали вакцину не с нуля, - пояснил академик Гинцбург. - Когда в феврале этого года мы получили государственное задание у нас за плечами был опыт создания трех вариантов препарата против вируса Эбола. Все они были зарегистрированы и один препарат прошел проверку в “боевых” условиях - он применялся в Гвинее, в одном в очагов заболевания. Эту вакцину получили 2000 жителей и она показала очень хороший результат: защищала людей весь срок наблюдения - более 2 лет. Кроме того, когда началась пандемия COVID-19 мы работали над вакциной от другого коронвавируса MERS с летальностью почти 40 процентов. Поэтому у нас были очень хорошие наработки и уже 30 марта первые сотрудники нашего института начали испытывать “Спутник V” на себе.

По утверждению Александра Гинцбурга, скорость разработки препарата не шла в ущерб безопасности. Вакцина создана на основе хорошо известных аденовирусов, с которыми человек родился в ходе эволюции. Аденовирусы не были замечены в пагубном влиянии на организм, не вызывают онкологических осложнений или проблем с фертильностью Кроме того, вакцина, которую получает человек, не является “живой” хотя получена от живых вирусов. Единственное зафиксированное побочное действие это временные воспалительные реакции, которые свойственны любой вакцине, которая входят в национальный календарь прививок.

На сегодня по итогам клинических тестов “Спутник V” разрешен для применения в возрастной категории 18-60 лет. Однако по словам Александра Гинцбурга сейчас идут пострегистрационные испытания, в которых принимают участие 40 тысяч жителях Москвы и Московской области. Одна из задач этого исследования расширить область применения препарата среди пожилых людей, чтобы с его помощью можно было защитить тех, кому за 70 или даже 80 лет.

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